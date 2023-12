Znajoma sprzątaczka zdradziła genialny sposób na odświeżenie pościeli. Posypuję tym pościel i po 30 minut jest pachnąca i odświeżona. Sposób na odświeżenie poduszek i kołder

Jak powinno się odświeżać pościel? To ta samo ważne jak jej pranie

Pranie pościeli to warunek konieczny zdrowego snu. Pościel to prawdziwe siedlisko bakterii, potu, drobnoustrojów oraz martwego naskórka. Tylko regularne pranie sprawia, że pościel pozostaje czysta i bezpieczna dla naszego zdrowia. Odświeżanie pościeli także jest potrzebne. Sprawia ono, że pościel zyskuje świeżość. Najlepszym sposobem na odświeżenie pościeli jest jej wietrzenie. Najlepiej jest to robić w słoneczny i mroźny dzień. Wtedy pościel nie nawilgnie, a świeże powietrze dotrze w każde miejsce. Dodatkowo wietrzenie pościeli na mroźnym powietrzu zabija roztocza oraz drobnoustroje. Zimą wietrz pościel na świeżym powietrzu przez około 2 godziny, latem możesz robić to przez cały dzień, jednak staraj się uważać, by słońce nie zniszczyło materiału. Nie zawsze jednak mamy możliwość wietrzenia pościeli na świeżym powietrzu. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój patent na szybkie odświeżenie pościeli.

Biorę kilka garści i posypuję tym pościel. Kołdra i poduszki odzyskują swoją świeżość

Jeżeli chcę odświeżyć pościel, a nie mam możliwości jej wywietrzenia to sięga po patent mojej znajomej sprzątaczki. Wystarczy wziąć sodę oczyszczoną, posypać nią pościel i zostawić na około jedną godzinę. Ja zazwyczaj przenoszę wtedy pościel do łazienki i po minionej godzinie porządnie wytrzepuję i odkurzam ręcznym odkurzaczem. Soda oczyszczona znana jest ze swoich właściwości antybakteryjnych. To prosty sposób na szybkie odświeżenie pościeli. Soda oczyszczona dodatkowo pomoże w usunięciu niewielkich zabrudzeń i sprawi, że pościel odzyska swoją świeżość.

