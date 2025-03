Znamy zwycięzców Pyszne.pl Awards 2024. Pizza King ze Szczecina z tytułem Restauracji Roku

Koniecznie zrób to z trawą na przełomie marca i kwietnia, a będzie gęsto zielona przez cały sezon. To najważniejszy zabieg dla trawy w ogrodzie. Pielęgnacja trawnika

Już po raz dziesiąty wręczono nagrody w plebiscycie Pyszne.pl. Jak co roku, to użytkownicy wiodącego serwisu do zamawiania jedzenia w Polsce zdecydowali, które lokale zasłużyły na wyróżnienie. Przez miesiąc oddawali głosy na swoich faworytów, wspierając ulubione restauracje zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim.Plebiscyt Pyszne.pl odzwierciedla wiodące trendy na polskiej scenie gastronomicznej. Nagrody przyznawane są dla najlepszych restauracji w każdym z 16 województw i 6 największych miast w kraju oraz w specjalnych kategoriach ogólnopolskich. Statuetki trafiają m.in. do lokali serwujących najpopularniejsze w Polsce kuchnie: polską, włoską, azjatycką, amerykańską, bliskowschodnią oraz wegetariańską.

W tegorocznej edycji wprowadzono też nowe kategorie. Po raz pierwszy przyznano nagrodę dla Lokalnego Bohatera, czyli restauracji, która w wyjątkowy sposób angażuje się w życie społeczności. Statuetkę odebrali właściciele Gringos American Food z Krakowa. Restauratorzy wspierają lokalną dziecięcą drużynę piłkarską, a także zorganizowali świąteczną akcję dla dzieci z pobliskiego osiedla.

Polacy wybierają pizzę

O tym, że Polacy kochają pizzę, nie trzeba nikogo przekonywać. Według Raportu Trendów Pyszne.pl 2025, kuchnia włoska jest najpopularniejszą w kraju, a na podium najchętniej zamawianych dań (tuż za kebabem) znalazły się Margherita i Pepperoni. W tym roku to właśnie pizzeria zdobyła tytuł Restauracji Roku. Prestiżowa nagroda trafiła do Pizza King ze Szczecina. Restauracja jako jedyna w tej edycji zgarnęła nie jedną, lecz dwie statuetki – zwyciężyła także w województwie zachodniopomorskim.

– Tytuł Restauracji Roku to dla nas ogromne wyróżnienie i zwieńczenie lat pracy. Nasza historia zaczęła się od podróży do USA w 2008 roku – to wtedy zrodził się pomysł na autentyczną amerykańską restaurację w Szczecinie. Od 2009 roku doskonalimy nasze dania, a przełomem było dołączenie mojego syna do zespołu, co pozwoliło nam dynamicznie się rozwijać, m.in. w mediach społecznościowych. Dbamy o jakość zarówno na miejscu, jak i w dostawie – chcemy, by klienci zamawiający przez Pyszne.pl otrzymywali swoje dania szybko i w najlepszej formie. Bo to właśnie dobry produkt jest najlepszą reklamą – komentuje Dariusz Dymarczyk, właściciel restauracji Pizza King.

W ogólnopolskiej kategorii Włoska Uczta bezkonkurencyjna okazała się jednak inna pizzeria ze Szczecina – Toni Pepperoni. W tegorocznej odsłonie plebiscytu nagrodzono w sumie aż 12 restauracji serwujących włoski klasyk. Według użytkowników Pyszne.pl wyjątkową pizzę można znaleźć także w Białymstoku, Wrocławiu, Toruniu, Rzeszowie, Modlnicy pod Krakowem, Lublinie, Zielonej Górze, Gdyni, Krakowie, Warszawie i Łodzi – to w tych miejscowościach pizzerie święciły triumfy na szczeblu regionalnym. Niektóre z nich – Salsiccia Pizzeria Napoletana z Warszawy, Trattoria Grande Piadina z Krakowa, Pizzeria Don Corleone z Torunia, Pizzeria Roma z Zielonej Góry, Jacek Placek Pizza z Modlnicy i Jaga Pizza z Białegostoku – nie oddały korony i kolejny rok z rzędu udowodniły, że nie mają sobie równych.

Sukces burgerowni

Pod względem liczby zwycięzców burgerownie ustępują jedynie pizzeriom – w tegorocznej edycji plebiscytu statuetki zdobyło aż osiem restauracji specjalizujących się w burgerach. Wśród nich znalazła się Monkey Burgers z Katowic, która szturmem podbiła serca smakoszy i sięgnęła po tytuł Debiutu Roku na Pyszne.pl.

A gdzie można zjeść najsmaczniejsze burgery w Polsce? Według użytkowników Pyszne.pl – w Poznaniu! W kategorii Amerykański Sen triumfowało Pastwisko, które rok temu zostało uznane za najlepszą restaurację w stolicy Wielkopolski. Swój sukces ponownie potwierdzili także restauratorzy z Cochise – ich lokale w Łodzi i okolicach znów zdobyły tytuł Lokalnej Sieci Roku, udowadniając, że soczyste burgery i świetna jakość to ich znak rozpoznawczy.

Dostawa się zmienia

W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii Najlepszy Sklep. Pyszne.pl nieustannie rozwija ofertę i otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, a w aplikacji można zamawiać nie tylko ulubione dania, ale też świeże pieczywo oraz inne artykuły spożywcze. Statuetkę w tej kategorii zdobyła Cukiernia Sowa – sieć dołączyła do Pyszne.pl w lipcu ubiegłego roku, a użytkownicy szybko docenili wygodę zamawiania ulubionych deserów prosto do domu.

– Zakupy z szybką dostawą to przyszłość Pyszne.pl. Naszym celem jest ułatwianie życia Polakom – chcemy udostępnić im jak największy asortyment produktów, których mogliby potrzebować „na już”, bez wychodzenia z domu czy biura. Współpracę z Cukiernią Sowa nawiązaliśmy w drugiej połowie roku i bardzo szybko przekonaliśmy się, że była to odpowiedź na realną potrzebę – nasi użytkownicy chętnie zamawiają spontaniczny deser do kawy czy nawet tort, gdy zabraknie czasu podczas przygotowań do przyjęcia. W przyszłości te możliwości będą jeszcze szersze – zapewnia Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Pyszne.pl.

Pyszne.pl Awards 2024 rozdane

Tegoroczna edycja plebiscytu Pyszne.pl pokazała, że najlepsze restauracje nie tylko podbijają serca smakoszy, ale też z sukcesem utrzymują swoją pozycję. Wiele lokali powiększyło swoją kolekcją statuetek, potwierdzając, że niezmienna jakość, doskonały smak i zaufanie klientów to klucz do długotrwałego sukcesu. Nie zabrakło jednak nowych wyróżnień, odzwierciedlających zmieniające się trendy i rosnącą rolę dostawy w codziennym życiu.

Pełna lista restauracji nagrodzonych w plebiscycie Pyszne.pl Awards 2024 została ogłoszona 25 marca 2025 roku. Zwycięskie lokale można odkrywać na stronie Pyszne.pl/awards/2024/pl-pl/home/.

Pełna lista zwycięzców Pyszne.pl Awards 2024:

Restauracja Roku: Pizza King, Szczecin

Debiut Roku: Monkey Burgers, Katowice

Sieć Roku: North Fish

Lokalna Sieć Roku: Cochise, Łódź

Najlepszy Sklep: Cukiernia Sowa

Lokalny Bohater: Gringos American Food, Kraków

Najlepsza Restauracja w Warszawie: Salsiccia Pizzeria Napoletana

Najlepsza Restauracja we Wrocławiu: Mania Smaku Racławicka

Najlepsza Restauracja w Gdańsku: Woosabi Gdańsk

Najlepsza Restauracja w Krakowie: Trattoria Grande Piadina

Najlepsza Restauracja w Poznaniu: Why Thai Express Grunwald

Najlepsza Restauracja w Łodzi: Pan Bao

Najlepsza Restauracja w woj. dolnośląskim: Burger Stacja, Świdnica

Najlepsza Restauracja w woj. kujawsko-pomorskim: Pizzeria Don Corleone, Toruń

Najlepsza Restauracja w woj. lubelskim: Pizzeria La Sera, Lublin

Najlepsza Restauracja w woj. lubuskim: Pizzeria Roma, Zielona Góra

Najlepsza Restauracja w woj. łódzkim: Susharnia, Łódź

Najlepsza Restauracja w woj. małopolskim: Jacek Placek Pizza, Modlnica

Najlepsza Restauracja w woj. mazowieckim: Trust Burger, Legionowo

Najlepsza Restauracja w woj. opolskim: Hamburg, Opole

Najlepsza Restauracja w woj. podkarpackim: Pizzeria Gondola, Rzeszów

Najlepsza Restauracja w woj. podlaskim: Jaga Pizza, Białystok

Najlepsza Restauracja w woj. pomorskim: Po Kawałku Pizza, Gdynia

Najlepsza Restauracja w woj. śląskim: Amir Kebab, Katowice

Najlepsza Restauracja w woj. świętokrzyskim: Bajgle & Coffee, Kielce

Najlepsza Restauracja w woj. warmińsko-mazurskim: Azja Bowl, Olsztyn

Najlepsza Restauracja w woj. wielkopolskim: Hashtag Burger, Kalisz

Najlepsza Restauracja w woj. zachodniopomorskim: Pizza King, Szczecin



Inicjatywy Proekologiczne: Masna Micha, Gdańsk

Kuchnia Polska: Green Food, Wałbrzych

Włoska Uczta: Pizzeria Toni Pepperoni, Szczecin

Amerykański Sen: Pastwisko, Poznań

Azjatyckie Smaki: Bar Orientalny Phuong Dong Bora, Kraków

Bliskowschodnie Specjały: Kebab Drwal, Gdańsk

Roślinne Inspiracje: Turlaj Klopsa Karmelicka, Kraków

