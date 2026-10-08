39 historii, jeden wspólny start. Hebe wspiera młodych w wejściu na rynek pracy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-08 17:52

Ponad 30 młodych osób rozpoczęło staż w sklepach Hebe w ramach kolejnej edycji programu „Odkryj siebie z Hebe”, realizowanego wspólnie z Fundacją One Day. Przez dwa miesiące uczestnicy mogli sprawdzić się w prawdziwym środowisku pracy, zdobyć nowe umiejętności i lepiej poznać swoje zawodowe predyspozycje. Dla czterech osób staż stał się również początkiem dalszej współpracy z Hebe.

Dwie uśmiechnięte kobiety w różnym wieku na jasnym tle. O programie stażowym Hebe przeczytasz na SE.
Autor: Hebe / Materiały prasowe

Wejście na rynek pracy to nie tylko nowe obowiązki, ale także nauka odpowiedzialności, współpracy z innymi i odnalezienia się w nowym środowisku. Dla wielu rozpoczęcie tego etapu wiąże się z odkrywaniem siebie na nowo – muszą sprawdzić się w nieznanych dotąd sytuacjach i przekonać się „na własnej skórze”, co ich uskrzydla, a co stanowi wyzwanie. Program „Odkryj siebie z Hebe” oferuje młodym osobom wsparcie w tym punkcie zwrotnym w życiu.

W tegorocznej edycji staż rozpoczęło 39 uczestników, którzy zdobywali doświadczenie w 32 sklepach Hebe w różnych częściach Polski. Poznawali codzienną pracę zespołów sklepowych – od obsługi klienta po organizację pracy i standardy obowiązujące w firmie.

Ważną częścią programu było również wsparcie mentorów. W tę rolę zaangażowało się 35 pracowników Hebe, którzy towarzyszyli uczestnikom podczas stażu, dzielili się cennymi radami i pomagali im odnaleźć się w nowych rolach.

Zależy nam, aby młodzi ludzie mogli stawiać pierwsze kroki w życiu zawodowym w środowisku, które daje im przestrzeń na naukę i rozwój. Chcemy pokazać im, że wejście na rynek pracy nie musi być kolejną trudnością, z którą muszą mierzyć się sami – komentuje Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Dla części tegorocznych uczestników staż zakończył się konkretną propozycją dalszej współpracy z Hebe.

Młode osoby dorastające w pieczy zastępczej często wchodzą w dorosłość z trudniejszej pozycji i nie zawsze wierzą, że poradzą sobie w pracy. Staż pozwala im zrobić ten pierwszy krok pod okiem doświadczonych osób: zadawać pytania, uczyć się i odkrywać, w czym są dobre. Kiedy poznają miejsce pracy od środka, przekonują się, że mogą sobie w nim poradzić. To doświadczenie potrafi zmienić sposób, w jaki patrzą na własne możliwości i swoją przyszłość​​​​​ – mówi Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day.

Program „Odkryj siebie z Hebe” powstał po to, aby ułatwiać młodym osobom z pieczy zastępczej łagodne przejście między edukacją a samodzielnością zawodową. Połączenie praktycznego doświadczenia z indywidualnym wsparciem pozwala im lepiej poznać realia rynku pracy i świadomiej planować kolejne kroki zawodowe.

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