GRAMY DLA JAJ. Dziewczyny pomagają na movember

„Słodkie Usprawiedliwienie” - firma Wedel zachęca, by na Mikołajki podarować dzieciom CZAS RAZEM

Avon Kontra Przemoc startuje z lekcjami cyberprzemocy w szkołach w ramach akcji Mów Do Mnie -#TokTuMi

A czy dziewczyny mogą zaangażować się w Movember? Nie mogą zapuścić wąsów, ale zamiast tego zagrają najsłynniejszym wąsaczem na świecie – Mario - w charytatywne streamy na twitchu. Do akcji „Gramy dla jaj” dołączyły znane gamerki takie jak: katymi_, JapAnka, Shini, wiikuu, nieuczesana, meesyka_, maksimercury, Shiianah, wichurka. Akcja jest prosta. One przechodzą różne gry wąsaczem, a Ty oglądasz i możesz wpłacić datek na przejście przez raka.

Poczuliśmy wszyscy, że podczas movember’u, poza zapuszczeniem wąsów niewiele zrobiliśmy. W ciągu kilku dni wspólnymi siłami udało nam się przekonać do prostego pomysłu twórczynie, które zrezygnowały z ogrywania popularnych tytułów gier i aby pomóc, streamują gry z Mario. Zapraszamy na streamy i do Rak’n’Rollowej movemberowej zbiórki! - Paweł Szlęk Deputy Creative Director w Feeders Agency.

Super, że to się dzieje! Zawsze nas jara, jak ludzie nadają charytatywnego sensu temu co ich kręci i sprawia im przyjemność. Zbiórki dla Rak’n’Rolla dzieją się przy okazji koncertów, urodzin, ślubów, biegów, wypraw wysokogórskich, a teraz także coraz częściej przy okazji streamingów. Posyłamy wdzięcznościową pionę wszystkim, którzy pomagają naszym podopiecznym przejść przez raka. Nie ma Rak’n’Rolla bez Was! - Łukasz Kościuczuk z Fundacji Rak’n’Roll.

Podczas akcji streamerzy zachęcają do wpłat na rzecz pracy fundacji pod linkiem https://www.siepomaga.pl/gramydlajaj

Fundacja Rak’n’Roll od 15 lat działa na rzecz poprawy jakości życia chorych. Pomaga leczyć się godnie, żyć dobrze i z radością. Zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej oraz zachęca do dokonywania zdrowych wyborów i otaczania siebie troską na co dzień.

Za wsparcie merytoryczne odpowiada Fundacja Rak'n'Roll, koncepcja kreatywna i komunikacja po stronie Feeders Agency. Za działania i współprace z influencerami odpowiedzialne są agencje: Feeders Creators, CFA oraz Devils One. Po stronie InStreamly - wsparcie narzędziowe.