Jak aktywnie spędzić wakacje w stolicy?

Nowoczesne centra handlowe potrafią skutecznie wypełnić wolny czas, a rosnąca w nich liczba atrakcji dostarczyć sporo zabawy, zwłaszcza najmłodszym. Przykładem jest Galeria Młociny. W obiekcie można znaleźć kilkadziesiąt różnych atrakcji, dzięki którym wakacje spędzane w mieście wypełni zabawa i aktywność na świeżym powietrzu. Większość z nich jest bezpłatna i ogólnodostępna przez cały rok, a część z nich w okresie wakacyjnym, czyli podczas corocznego Summer Fest, który potrwa aż do końca sierpnia.

Sportowe lato z Galerią Młociny

W programie znalazły się różnorodne aktywności sportowe i rekreacyjne. W każdy piątek w godzinach 14:00–16:00, pod okiem instruktorów, można spróbować swoich sił w skimboardzie – wodnej dyscyplinie, podobnej do surfingu. Zajęcia odbywają tuż przy wejściu do galerii w strefie letniej. To idealna propozycja dla osób szukających aktywności z nutą adrenaliny.

Na miłośników rywalizacji czekają także zajęcia z koszykówki, prowadzone w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 13:00–16:00.

Dla tych, którzy wolą spokojniejsze formy ruchu, w każdy czwartek o godzinie 19:00 na zielonym dachu centrum handlowego odbywają się sesje jogi. W harmonogramie w piątki 4 i 12 lipca o godz. 12:00 znalazły się również specjalne zajęcia z jogi dla rodziców.

Dziecięca strefa radości

Wakacyjną atrakcją dla najmłodszych jest plac zabaw „Statek do Młocin”, zlokalizowany przed głównym wejściem do Galerii Młociny. W każdą sobotę lipca w godzinach 12:00–16:00 na pokładzie statku będzie czekał animator, z którym dzieci będą mogli aktywnie spędzić czas. Równolegle, od 1 lipca codziennie w godzinach 12:00–20:00, na tarasie przy Hali Hutnik (poziom +2) będzie działać trampolina.

Rozrywka pod dachem – na każdą pogodę

Poszukujący rozrywki pod dachem także znajdą coś dla siebie. Wewnątrz galerii zlokalizowane są strefy zabaw dla dzieci Kids Play, dwie zjeżdżalnie „Mała” i „Duża Trąba”, czy stoły do gry w shuffleboard w sąsiedztwie MK Bowling. Galeria Młociny to także idealne miejsce na wakacyjny relaks – na poziomie +2 czeka bogata strefa gastronomiczna z różnorodną ofertą kulinarną oraz nowoczesne, 10-salowe Multikino.

Kino w Galerii Młociny to gratka dla filmomaniaków. Sale zostały wyposażone w elektrycznie sterowane, rozkładane fotele, które umożliwiają oglądanie seansów w komfortowej, półleżącej pozycji. To doskonałe warunki, by przez całe lato ponownie zanurzyć się w świecie magii kina. W ofercie Multikina w Galerii Młociny dostępne są specjalne seanse, m.in. przez całe wakacje w wyświetlane będą wszystkie części serii o Harrym Potterze.

Więcej szczegółów na temat dodatkowych wydarzeń, warsztatów i niespodzianek można znaleźć w pełnym harmonogramie dostępnym na stronie internetowej Galerii Młociny.