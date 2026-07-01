Jak dbać o kontakt z bezdzietnymi znajomymi po porodzie? Te zasady uratują waszą dawną przyjaźń

Badania uniwersytetu Sheffield Hallam potwierdzają, że młodzi rodzice odsuwają się od bezdzietnych znajomych przez chroniczny brak czasu na spotkania

Przyniesienie ugotowanego obiadu i pomoc przy odkurzaniu ułatwiają życie z niemowlakiem o wiele bardziej niż kupno kolejnego pluszaka

Jak podaje portal Mayo Clinic, to właśnie szczere wysłuchanie problemów starych przyjaciół ratuje taką cenną relację przed szybkim rozpadem

Jasne komunikowanie własnych potrzeb i stanowcze odmawianie niezapowiedzianych wizyt chronią przed ogromnym stresem przy małym dziecku

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Dlaczego po narodzinach dziecka znajomi bez dzieci znikają?

Pojawienie się malucha to wielka rewolucja, która mocno weryfikuje nasze relacje z ludźmi. Z dnia na dzień drogi ze starymi znajomymi po prostu się rozchodzą, bo nagle żyjemy w zupełnie innych światach. Szybko zauważamy, że bezdzietni przyjaciele dzwonią rzadziej, a my sami nie mamy siły na organizowanie spotkań i wyjść z domu.

Jak możemy przeczytać w badaniach uniwersytetu Sheffield Hallam, młodzi rodzice często czują się odcięci od dawnej grupy, bo po prostu brakuje im czasu na podtrzymywanie więzi. Nocne wypady na miasto całkowicie odpadają, a bezdzietni znajomi nierzadko nie mają ochoty słuchać w kółko o pieluchach czy usypianiu. Naturalnie zaczynamy więc lgnąć do innych rodziców z placu zabaw, bo oni doskonale rozumieją nasze zmęczenie i zawsze można im się wygadać bez skrępowania.

Jak dbać o kontakt z bezdzietnymi znajomymi po porodzie?

Choć brakuje nam snu i wolnego czasu, warto od czasu do czasu wysłać krótką wiadomość i zapytać przyjaciół o to, co u nich słychać. Dobrym pomysłem może być świadome danie znajomym przestrzeni na podzielenie się swoimi problemami z pracy czy związku, zamiast mówienia podczas całego spotkania wyłącznie o dziecku. Na łamach portalu Mayo Clinic czytamy, że bycie dobrym słuchaczem i okazanie znajomym szczerego wsparcia potrafi mocno ocalić taką relację przed rozpadem. Warto też powstrzymać się przed dawaniem nieproszonych rad, bo każda wieloletnia przyjaźń wymaga dawania i brania z obu stron. Zwykłe zapytanie o samopoczucie między spotkaniami pozwala utrzymać ten cenny kontakt i pokazuje, że wciąż nam zależy.

Jak bezdzietni znajomi mogą pomóc po porodzie? Gotowe pomysły

Czasami znajomi bez dzieci bardzo chcą pomóc i być blisko, ale po prostu nie wiedzą, co będzie dla nas najbardziej przydatne, dlatego można im delikatnie podsunąć te kilka rozwiązań:

przyniesienie ugotowanego obiadu, zapiekanki lub świeżych owoców

pomoc w domowych obowiązkach, takich jak odkurzanie czy powieszenie prania

zabranie starszego dziecka na spacer lub lody, aby dać mamie chwilę wytchnienia

wpadnięcie z krótką wizytą i przyniesienie drobnego upominku dla starszego rodzeństwa zamiast ubranek dla malucha

Takie konkretne gesty niesamowicie odciążają młodych rodziców i dają szansę na spokojną drzemkę, kiedy niemowlak śpi. To o wiele lepsze i bardziej doceniane wsparcie niż kupowanie kolejnego pluszaka, których w każdym domu z małym dzieckiem i tak jest już pod dostatkiem.

Niezapowiedziane wizyty po porodzie. Jak wyznaczać granice znajomym?

Zmęczenie przy noworodku sprawia, że niezapowiedziani goście w drzwiach stają się powodem ogromnego stresu i niepotrzebnych nerwów. Często boimy się wprost odmówić, żeby nie urazić wieloletnich przyjaciół, przez co ostatecznie przyjmujemy ich resztką sił z wymuszonym uśmiechem na twarzy. Taki brak asertywności prowadzi jednak do szybkiej frustracji i poczucia, że całkowicie zaniedbujemy swój własny odpoczynek i zdrowie.

Aby tego uniknąć, najlepiej jest mówić o swoich potrzebach wprost, zamiast liczyć na to, że znajomi sami domyślą się naszych intencji. Według informacji z portalu Cleveland Clinic warto skupić się na własnych odczuciach i jasno zakomunikować, że potrzebujecie wcześniejszej wiadomości przed wizytą, bo małe dziecko wyznacza wasz całkowity rytm dnia. Dobrym pomysłem jest też konsekwentne trzymanie się własnych zasad, więc jeśli ustaliliście, że nie odpisujesz na wiadomości po wieczornym usypianiu, to po prostu nie łam tego założenia.

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Źródła:

Hodgson, C. (2021). Transitions to fatherhood: a constructivist grounded theory study (Sheffield Hallam University doctoral thesis)

Cleveland Clinic Health Essentials — “How To Set Healthy Boundaries”

Mayo Clinic (Friendships: Enrich your life and improve your health)

London Health Sciences Centre (LHSC) — “What Friends & Family Can Do”