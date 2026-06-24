Koniec roku szkolnego to nie koniec problemów. 364 000 dzieci w kraju żyje w skrajnym ubóstwie

Choć wakacje kojarzą się z wyjazdami, odpoczynkiem i spotkaniami z rówieśnikami, rzeczywistość wielu dzieci wygląda inaczej. W co czwartym gospodarstwie domowym w Polsce dzieci w wieku szkolnym nie wyjeżdżają na wakacje. Dla części z nich oznacza to samotne spędzanie czasu w domu, bezmyślne scrollowanie lub chodzenie bez celu, a czasem także utrudniony dostęp do regularnych posiłków, które podczas roku szkolnego zapewniają szkoły lub świetlice.

Doświadczenie ubóstwa w dzieciństwie ma długofalowe konsekwencje. Ogranicza możliwości rozwoju, utrudnia edukację i wpływa na poczucie własnej wartości. Programy społeczne i wsparcie instytucjonalne pomagają wielu rodzinom, ale nie eliminują problemu całkowicie. Rosnące koszty życia sprawiają, że część dzieci nadal pozostaje poza systemem skutecznej pomocy.

- Koniec roku szkolnego nie oznacza końca potrzeb dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wręcz przeciwnie: dla wielu z nich wakacje są okresem, w którym jeszcze bardziej odczuwają skutki wykluczenia. Brak możliwości wyjazdu, udziału w rozwojowych zajęciach czy spotkań z rówieśnikami może pogłębiać poczucie osamotnienia i nierówności. Dlatego tak ważne jest, aby pomoc nie była jednorazowa, ale obecna każdego dnia. To właśnie codzienne wsparcie daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i realną szansę na lepszą przyszłość i na to właśnie zwraca uwagę nasza kampania „Codzienna Pomoc” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wśród niemal miliona osób, którym Polski Czerwony Krzyż pomógł w 2025 roku było prawie 130 000 dzieci. Organizacja m.in.: przekazała 446 000 paczek i pakietów żywnościowych, prowadziła programy edukacyjne dla 47 000 dzieci, udzieliła pomocy rzeczowej i finansowej 11 000 najmłodszych oraz sfinansowała dożywianie w świetlicach i szkołach dla 9 000 kolejnych potrzebujących. Wsparciem objęto również dzieci z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej oraz osoby potrzebujące pomocy psychologicznej.

Kampania „Codzienna Pomoc” przypomina, że wsparcie dzieci to nie tylko zapewnienie podstawowych potrzeb. Środki zebrane w ramach kampanii zostaną przeznaczone m.in. na pomoc żywnościową, wsparcie rzeczowe, w tym przygotowanie wyprawek szkolnych na nowy rok oraz organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Potrzeby dzieci nie kończą się wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem.