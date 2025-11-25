„Łap GIGA Foodziki w Żabce”! Ponad 1,5 mln nagród do wygrania w jedynej takiej loterii w Polsce

- Klienci chętnie angażują się w programy lojalnościowe, dlatego chcieliśmy zaproponować im coś naprawdę unikalnego. W Żabce zależy nam, by codzienne wybory klientów były zauważane i nagradzane, dlatego przygotowaliśmy autorską kolekcję GIGA maskotek, breloczków oraz wyjątkowych naklejek przedstawiających postaci z Żabka Menu, które klienci poznają w naszych działaniach digitalowych – także na platformie Roblox. Dodatkowo oferujemy im szansę zdobycia wyjątkowych nagród. Dzięki takim inicjatywom budujemy pozytywną społeczność wokół marki – opartą na radości, zabawie i realnym zaangażowaniu – mówi Jerzy Roguski, Chief Commercial Officer w Żabka Polska.

1,65 mln nagród do zdobycia

Każda osoba, która od 19 listopada br. zrobi zakupy w Żabce za minimum 30 zł2, może otrzymać zdrapkę. Zdrapki kryją różnorodne nagrody rzeczowe oraz produktowe, klienci mogą wygrać m.in.: GIGA maskotki (wysokość 120 cm, dostępne cztery różne postaci) i breloki, których imiona i wygląd nawiązują do cieszących się zainteresowaniem klientów produktów z oferty Żabka Menu. Są to: trójkątna kanapka Czaruś, hot dog Dożek, Frytka, burger Bułas lub pizza Slajsik. Breloki znajdują się w specjalnych opakowaniach-niespodziankach, a klienci dodatkowo będą mogli je zakupić w sklepach w cenie 14,99 zł/szt.

W puli nagród znalazły się też produkty marek własnych sieci m.in. przekąski Haps! (różnorodne orzechy i suszone owoce) oraz smoothie Foodini i lemoniady Wycisk, ciepłe przekąski – hot dogi i frytki, a także inne produkty znanych marek: rogale 7Days, serki i skyry Danio, napój Tymbark oraz bony na zakupy w sklepach sieci o wartości 5 zł. Nawet jeśli osoba biorąca udział w loterii nie znajdzie nagrody pod zdrapką, to po okazaniu losu sprzedawcy otrzyma naklejkę z Foodzikiem.

Klienci, którzy wylosują breloczki, bony, ciepłe przekąski, produkty spożywcze, mogą zgłosić wygraną w sklepie do 23 grudnia br. Wygranie GIGA maskotki należy zarejestrować na specjalnie w tym celu uruchomionej stronie internetowej, a skiny do gry Roblox – bezpośrednio na platformie.

Gra „Łap Foodziki” już na Robloxie

Loterię zainicjowało uruchomienie gry „Łap Foodziki” na znanej platformie Roblox, gdzie bohaterami są animowane maskotki Czaruś, Dożek, Frytka, Slajsik i Bułas. Zasady gry są proste – trzeba złapać Foodzika i jak najdłużej go utrzymać. Różnorodną oprawę graficzną gwarantują m.in. skiny dla graczy w motywie Foodzików, czyli nakładki zmieniające wygląd postaci. Skiny można także wygrać w loterii – pula obejmuje aż 200 tys. skinów w grze Roblox oraz 8 tys. skinów Roblox Free UGC.

„Łap Foodziki” to kolejna gra Żabki, która zasiliła platformę Roblox. Kilka lat temu firma umieściła na niej grę z elementami edukacyjnymi „Żabka Run: Porcja DobreGO!”, promującą wśród młodych ludzi dobre nawyki żywieniowe.