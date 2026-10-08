Marka Rituals wzmacnia działania na rzecz dobrostanu psychicznego młodzieży w ramach inicjatywy 10% Profit for Impact

W obliczu rosnącej presji, jakiej poddawany jest dobrostan psychiczny młodych ludzi, Rituals zwraca uwagę, że głównym wyzwaniem nie jest już brak świadomości problemu. W całej Europie rządy, szkoły, placówki ochrony zdrowia i organizacje pozarządowe poświęciły wiele wysiłku na lepsze zrozumienie tego zagadnienia oraz opracowanie skutecznych form wsparcia.

„Wyzwaniem nie jest już to, że nie wiemy, co działa. Wyzwaniem jest sprawienie, aby skuteczne programy docierały do większej liczby młodych ludzi”. - Raymond Cloosterman, Założyciel i CEO Rituals Cosmetics

Według Światowej Organizacji Zdrowia co siódmy nastolatek doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Jednocześnie wiele programów, których skuteczność w budowaniu odporności psychicznej, poczucia przynależności i dobrostanu emocjonalnego została potwierdzona, wciąż ma trudności z dotarciem do milionów młodych osób, które mogłyby z nich skorzystać. Rituals uważa, że właśnie w tym obszarze marki mogą wnieść istotny wkład.

Marki nie mogą zastąpić specjalistów zdrowia psychicznego, szkół ani instytucji publicznych. Dysponują jednak czymś, czym niewiele organizacji może się równać: codziennym dostępem do milionów osób, wpływem kulturowym oraz możliwością sprawiania, że ważne tematy społeczne stają się bardziej widoczne, zrozumiałe i przekładają się na konkretne działania.

„Wiele organizacji już dziś zapewnia młodym ludziom narzędzia, wsparcie i wiedzę potrzebne do budowania odporności psychicznej, więzi i dobrostanu emocjonalnego. Wyzwaniem jest teraz sprawienie, aby sprawdzone rozwiązania docierały do większej liczby młodych osób. Wierzymy, że marki mogą pomóc zwiększać ten dostęp, wykorzystując swój zasięg i wpływ do wspierania partnerów posiadających specjalistyczną wiedzę. Poprzez 10% Profit for Impact chcemy dołożyć swoją cegiełkę do tych wspólnych działań” – mówi Raymond Cloosterman.

Przykładem takiego zaangażowania jest wiodąca rola Rituals w Globalnej Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego Młodzieży UNICEF – inicjatywie skupiającej firmy z sektora prywatnego zaangażowane w poprawę dobrostanu psychicznego młodych ludzi na całym świecie. W ramach koalicji Rituals zapewnia finansowanie, zwiększa świadomość i wykorzystuje swój zasięg, aby przyspieszać wdrażanie rozwiązań o potwierdzonej skuteczności.

Esther Polhuijs, Head of Advocacy and Programs w UNICEF Netherlands, mówi: „Dobrze wiemy, co wspiera zdrowie psychiczne młodych ludzi. Wiemy na przykład, że relacje społeczne są silnym czynnikiem chroniącym ich dobrostan psychiczny. Wyzwaniem nie jest więc tworzenie nowych rozwiązań, lecz zapewnienie, aby te, które już się sprawdziły, docierały do młodych osób na dużą skalę. Partnerstwa z organizacjami, które podzielają tę ambicję i pomagają zwiększać zasięg takich działań, mogą realnie przyczynić się do zapewnienia większej liczbie młodych ludzi potrzebnego wsparcia”.

To zobowiązanie jest kontynuacją programów już wspieranych przez Rituals, w tym Super Chill –inicjatywy wykorzystującej angażujące ćwiczenia dla ciała i umysłu, które pomagają dzieciom rozpoznawać emocje i rozwijać praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi. Dzięki wsparciu Rituals program dotarł już do ponad 250 000 dzieci w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.Rituals chce, aby to zaangażowanie przyczyniło się również do szerszej zmiany w sposobie, w jaki marki podchodzą do dobrostanu psychicznego. Firma uważa, że wpływ społeczny nie powinien funkcjonować obok działalności biznesowej, lecz być częścią sposobu, w jaki marki tworzą wartość dla ludzi i społeczeństwa. Poprzez 10% Profit for Impact Rituals chce pokazać, że biznes i pozytywny wpływ społeczny mogą wzajemnie się wzmacniać.

Dla Rituals wsparcie dobrostanu psychicznego młodzieży jest kolejnym etapem tej ambicji. Marka inwestuje w sprawdzone i możliwe do skalowania rozwiązania, które pomagają młodym ludziom rozwijać narzędzia, umiejętności i otrzymywać wsparcie potrzebne do dobrego funkcjonowania. Szerzej Rituals wierzy, że marki mogą wykorzystywać swoją skalę i wpływ, aby wzmacniać więzi, odporność psychiczną i poczucie przynależności kolejnego pokolenia.

Zobowiązanie to jest częścią długofalowej strategii Rituals, aby wspierać dobrostan wykraczający poza jej produkty i usługi. W ramach inicjatywy 10% Profit for Impact firma przeznacza 10% rocznego zysku netto na partnerstwa i programy wspierające dobrostan ludzi i planety. Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady inicjatywa przyniesie łącznie 300-400 mln euro wsparcia.