Staropolskie imiona coraz częściej pojawiają się wśród propozycji dla dzieci, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów jest Mieszko.

Imię kojarzy się przede wszystkim z historią Polski i pierwszymi władcami państwa polskiego.

W 2025 roku otrzymało je 376 chłopców, co zapewniło mu miejsce w pierwszej setce najczęściej nadawanych imion.

Choć w ostatnich latach jego popularność nieco osłabła, w porównaniu z początkiem XXI wieku Mieszko jest wybierane zdecydowanie częściej.

Rodzice coraz chętniej sięgają po staropolskie imiona dla swoich pociech, a jednym z najpopularniejszych wyborów z tej grupy jest Mieszko.• Propozycja ta budzi natychmiastowe skojarzenia z dziejami naszego kraju oraz pierwszymi władcami Polski.• Statystyki z 2025 roku pokazują, że imię to nadano 376 chłopcom, dzięki czemu uplasowało się ono w pierwszej setce najczęstszych wyborów.• Mimo niewielkiego spadku zainteresowania w ostatnich latach, Mieszko i tak cieszy się dziś znacznie większym wzięciem niż na samym początku obecnego stulecia.

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Skąd pochodzi imię Mieszko i jakie ma znaczenie historyczne?

Mieszko to tradycyjne męskie imię wywodzące się z kultury słowiańskiej. Polakom jednoznacznie kojarzy się z postacią Mieszka I, czyli pierwszego historycznego władcy naszego kraju, który zapisał się na kartach historii przyjęciem chrztu w 966 roku. Z tego powodu propozycja ta niesie ze sobą potężny ładunek historyczny i automatycznie kieruje myśli ku samym początkom kształtowania się polskiej państwowości.

Samo słowo jest krótkie oraz bardzo wyraziste, a przy tym nie sprawia żadnych problemów z wymową i jest powszechnie znane. Dla wielu przyszłych rodziców stanowi to świetną alternatywę dla najbardziej oklepanych imion, które od lat niezmiennie okupują najwyższe miejsca w ogólnokrajowych rankingach.

Popularność imienia Mieszko w Polsce. Konkretne statystyki

Oficjalne rejestry imion nadawanych noworodkom w naszym kraju wyraźnie pokazują, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat Mieszko mocno zyskał na popularności. Jeszcze w 2000 roku nazwano tak zaledwie 46 chłopców. Z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie jednak rosło i w 2015 roku na taki wybór zdecydowano się już w przypadku 329 dzieci.

Prawdziwy szczyt popularności w badanym okresie przypadł na 2019 rok, kiedy to zarejestrowano aż 476 małych Mieszków. Z kolei w 2025 roku imię to otrzymało 376 chłopców, co pozwoliło na zajęcie 66. lokaty w zestawieniu imion męskich. Dla porównania, w 2024 roku odnotowano 395 takich nadań, natomiast w 2023 roku było ich 416. Liczby te dowodzą, że choć imię wciąż cieszy się sporą rozpoznawalnością, w ostatnich latach zainteresowanie nim nieznacznie spadło.

Dlaczego staropolskie imiona znów są modne wśród rodziców?

Trendy dotyczące nazywania dzieci podlegają ciągłym zmianom. Część rodziców decyduje się na zwięzłe i dobrze brzmiące za granicą opcje, podczas gdy inni wolą czerpać wzorce z literatury, historii Polski lub własnych tradycji rodzinnych. Dawne propozycje przykuwają dziś uwagę głównie dlatego, że posiadają silny charakter i pozwalają wyróżnić się z tłumu najpopularniejszych obecnie imion.

W przypadku Mieszka mamy do czynienia z połączeniem powszechnej rozpoznawalności, wielkiego dziedzictwa historycznego oraz dość rzadkiego, lecz wpadającego w ucho brzmienia. Choć nie jest to wybór masowy, statystyki potwierdzają jego stabilną obecność w pierwszej setce najpopularniejszych imion od wielu lat. To idealna opcja dla osób pragnących podkreślić przywiązanie do polskich korzeni, a zarazem szukających imienia w pełni funkcjonalnego we współczesnym świecie.