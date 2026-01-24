Nie wszystkie bestie zginęły na wojnie. Storytel Original przedstawia “Wymazane archiwum: Polowanie” z Łukaszem Simlatem w roli głównej

„Wymazane archiwum: Polowanie” to oryginalne słuchowisko Storytel (wydawnictwo Storytel Originals), które w pełni wykorzystuje możliwości formatu audio. Wielowymiarowa, immersyjna produkcja z autorskim scenariuszem, filmową obsadą i rozbudowaną ścieżką dźwiękową sprawia, że słuchacz staje się częścią tej mrocznej historii.
O czym opowiada słuchowisko?
Grupa partyjnych dygnitarzy rusza na kameralne polowanie do położonej na uboczu rezydencji zwanej Wiesławówką. Nikt nie podejrzewa, że wraz z nimi przebudzi się coś, co dawno temu miało zostać pogrzebane…
Porucznik Marek Nowaczyk (Łukasz Simlat) trafia do domu na odludziu z pozornie prostym zadaniem: zadbać o bezpieczeństwo. Szybko staje się jasne, że to nie on poluje, ale to jego ktoś wystawił na odstrzał. Ginie człowiek, a podejrzenia padają na wszystkich.
Po latach światło dziennie ujrzą demony nazistowskich eksperymentów, przedwojenne sekty, starożytne bóstwa i zbrodnie przysypane warstwą błota i milczenia. W tej opowieści nie ma niewinnych. A zło, które tu mieszka, nie jest ludzkie.
“Wymazane archiwum: Polowanie” to opowieść o manipulacji, winie i desperackiej potrzebie odkupienia. To także ostrzeżenie: są miejsca, gdzie lepiej nie zaglądać. Bo tam, gdzie milknie las, zaczyna się coś innego.
Wymazane archiwum. Polowanie
- Autor scenariusza: Łukasz Orbitowski
- Autor uniwersum Wymazane Archiwum: Dominik Sokołowski
- Reżyseria i realizacja: Marcin Kardach
- Kierownictwo produkcji: Zuzanna Wołowiec
- Producentka: Maria Pułaska - Białkowska
- Produkcja: Storytel Original 2026
- Czas trwania: 4 godz. 14 min
W słuchowisku wystąpili:
- Łukasz Simlat - Nowaczyk
- Anna Szymańczyk - Iga
- Bogusław Kudłek - Grula
- Przemysław Bluszcz - Stern
- Sambor Czarnota - Drozd
- Janusz Zadura - ksiądz Alojzy
- Tamara Arciuch - Ludwika
- Mirosław Haniszewski - Stępień
- Andrzej Mastalerz - Torbus
- Jakub Kamieński - Donacki
- Anna Apostolakis - Teresa
- Anna Ryźlak - Michalina
- Milena Staszuk - Ania
- oraz Józef Pawłowski, Adam Bauman, Nikodem Kasprowicz, Roch Siemanowski, Jędrek Jezierski, Sylwia Nowiczewska, Jagoda Białek i Antek Gogułka.
W słuchowisku użyto utworów z fonoteki Audio Network.