Nie wszystkie bestie zginęły na wojnie. Storytel Original przedstawia “Wymazane archiwum: Polowanie” z Łukaszem Simlatem w roli głównej

„Wymazane archiwum: Polowanie” to oryginalne słuchowisko Storytel (wydawnictwo Storytel Originals), które w pełni wykorzystuje możliwości formatu audio. Wielowymiarowa, immersyjna produkcja z autorskim scenariuszem, filmową obsadą i rozbudowaną ścieżką dźwiękową sprawia, że słuchacz staje się częścią tej mrocznej historii.

O czym opowiada słuchowisko?

Grupa partyjnych dygnitarzy rusza na kameralne polowanie do położonej na uboczu rezydencji zwanej Wiesławówką. Nikt nie podejrzewa, że wraz z nimi przebudzi się coś, co dawno temu miało zostać pogrzebane…

Porucznik Marek Nowaczyk (Łukasz Simlat) trafia do domu na odludziu z pozornie prostym zadaniem: zadbać o bezpieczeństwo. Szybko staje się jasne, że to nie on poluje, ale to jego ktoś wystawił na odstrzał. Ginie człowiek, a podejrzenia padają na wszystkich.

Po latach światło dziennie ujrzą demony nazistowskich eksperymentów, przedwojenne sekty, starożytne bóstwa i zbrodnie przysypane warstwą błota i milczenia. W tej opowieści nie ma niewinnych. A zło, które tu mieszka, nie jest ludzkie.

“Wymazane archiwum: Polowanie” to opowieść o manipulacji, winie i desperackiej potrzebie odkupienia. To także ostrzeżenie: są miejsca, gdzie lepiej nie zaglądać. Bo tam, gdzie milknie las, zaczyna się coś innego.

Wymazane archiwum. Polowanie

Autor scenariusza: Łukasz Orbitowski

Autor uniwersum Wymazane Archiwum: Dominik Sokołowski

Reżyseria i realizacja: Marcin Kardach

Kierownictwo produkcji: Zuzanna Wołowiec

Producentka: Maria Pułaska - Białkowska

Produkcja: Storytel Original 2026

Czas trwania: 4 godz. 14 min

W słuchowisku wystąpili:

Łukasz Simlat - Nowaczyk

Anna Szymańczyk - Iga

Bogusław Kudłek - Grula

Przemysław Bluszcz - Stern

Sambor Czarnota - Drozd

Janusz Zadura - ksiądz Alojzy

Tamara Arciuch - Ludwika

Mirosław Haniszewski - Stępień

Andrzej Mastalerz - Torbus

Jakub Kamieński - Donacki

Anna Apostolakis - Teresa

Anna Ryźlak - Michalina

Milena Staszuk - Ania

oraz Józef Pawłowski, Adam Bauman, Nikodem Kasprowicz, Roch Siemanowski, Jędrek Jezierski, Sylwia Nowiczewska, Jagoda Białek i Antek Gogułka.

W słuchowisku użyto utworów z fonoteki Audio Network.