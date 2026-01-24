Nie wszystkie bestie zginęły na wojnie. Storytel Original przedstawia “Wymazane archiwum: Polowanie” z Łukaszem Simlatem w roli głównej

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-24 17:34

Od 20 stycznia w aplikacji Storytel dostępne jest oryginalne słuchowisko „Wymazane archiwum: Polowanie”, autorstwa Łukasza Orbitowskiego, z Łukaszem Simlatem w roli głównej. To wyczekiwana kontynuacja kultowej „Złej wody”, która ponownie zabiera słuchaczy w świat tajemnic, grozy i niewypowiedzianego zła.

„Wymazane archiwum: Polowanie”

Autor: „Wymazane archiwum: Polowanie” / Materiały prasowe

„Wymazane archiwum: Polowanie” to oryginalne słuchowisko Storytel (wydawnictwo Storytel Originals), które w pełni wykorzystuje możliwości formatu audio. Wielowymiarowa, immersyjna produkcja z autorskim scenariuszem, filmową obsadą i rozbudowaną ścieżką dźwiękową sprawia, że słuchacz staje się częścią tej mrocznej historii.

O czym opowiada słuchowisko?

Grupa partyjnych dygnitarzy rusza na kameralne polowanie do położonej na uboczu rezydencji zwanej Wiesławówką. Nikt nie podejrzewa, że wraz z nimi przebudzi się coś, co dawno temu miało zostać pogrzebane…

Porucznik Marek Nowaczyk (Łukasz Simlat) trafia do domu na odludziu z pozornie prostym zadaniem: zadbać o bezpieczeństwo. Szybko staje się jasne, że to nie on poluje, ale to jego ktoś wystawił na odstrzał. Ginie człowiek, a podejrzenia padają na wszystkich.

Po latach światło dziennie ujrzą demony nazistowskich eksperymentów, przedwojenne sekty, starożytne bóstwa i zbrodnie przysypane warstwą błota i milczenia. W tej opowieści nie ma niewinnych. A zło, które tu mieszka, nie jest ludzkie.

“Wymazane archiwum: Polowanie” to opowieść o manipulacji, winie i desperackiej potrzebie odkupienia. To także ostrzeżenie: są miejsca, gdzie lepiej nie zaglądać. Bo tam, gdzie milknie las, zaczyna się coś innego.

 Wymazane archiwum. Polowanie

  • Autor scenariusza: Łukasz Orbitowski
  • Autor uniwersum Wymazane Archiwum: Dominik Sokołowski
  • Reżyseria i realizacja: Marcin Kardach
  • Kierownictwo produkcji: Zuzanna Wołowiec
  • Producentka: Maria Pułaska - Białkowska
  • Produkcja: Storytel Original 2026
  • Czas trwania: 4 godz. 14 min

W słuchowisku wystąpili:

  • Łukasz Simlat - Nowaczyk
  • Anna Szymańczyk - Iga
  • Bogusław Kudłek - Grula
  • Przemysław Bluszcz - Stern
  • Sambor Czarnota - Drozd
  • Janusz Zadura - ksiądz Alojzy
  • Tamara Arciuch - Ludwika
  • Mirosław Haniszewski - Stępień
  • Andrzej Mastalerz - Torbus
  • Jakub Kamieński - Donacki
  • Anna Apostolakis - Teresa
  • Anna Ryźlak - Michalina
  • Milena Staszuk - Ania
  • oraz Józef Pawłowski, Adam Bauman, Nikodem Kasprowicz, Roch Siemanowski, Jędrek Jezierski, Sylwia Nowiczewska, Jagoda Białek i Antek Gogułka.

 W słuchowisku użyto utworów z fonoteki Audio Network.

