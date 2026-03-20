OSHEE i Iga Świątek wracają z nową odsłoną „Hydrate for Great Moments”

Kampania z Igą Świątek to opowieść o sile, której nie zawsze widać. Nie mówi o zwycięstwach, ale o tym, co dzieje się pomiędzy: o chwilach, które łączą przygotowanie z gotowością, skupienie z energią, ambicje z radością. To historia o człowieku, nie o mistrzu. O autentyczności i drobnych gestach, które pomagają wrócić do siebie. Ale też o śmiechu, lekkości i momentach, w których energia staje się naturalna, a ciało i umysł pracują w jednym tempie.

„W sporcie wielkie momenty nie biorą się znikąd - powstają z codziennych wyborów, pracy i dbałości o siebie. Ta kampania pokazuje właśnie tę drogę: chwile pomiędzy treningami, momenty regeneracji, skupienia i odzyskiwania energii. Cieszę się, że z OSHEE możemy opowiadać o sporcie - nie tylko przez pryzmat zwycięstw, ale też przez codzienność, która prowadzi do tych najważniejszych chwil” – mówi Iga Świątek.

Właśnie na takich momentach opiera się również sposób, w jaki o sporcie opowiada marka OSHEE. Od lat rozwija swoje działania w tym środowisku, współpracując z zawodnikami, promując zdrowy styl życia i dobre nawyki, w tym odpowiednie nawodnienie jako jeden z elementów codziennej aktywności.

„Marka od lat konsekwentnie buduje swoją obecność w świecie sportu, angażując się w projekty związane z aktywnym stylem życia oraz współpracując z zawodnikami i wydarzeniami sportowymi. Partnerstwo z Igą Świątek stanowi ważny element tej strategii i naturalne rozwinięcie działań OSHEE w środowisku sportowym. Cieszymy się, że możemy realizować takie projekty wspólnie z Igą i pokazywać, jak wygląda codzienność sportowca poza momentami rywalizacji” – mówi Tadeusz Czarniecki, CMO OSHEE.

Tegoroczna odsłona kampanii rozpocznie się publikacją materiałów wideo oraz statycznych kreacji z udziałem Igi Świątek w kanałach digitalowych. W materiałach pojawiają się dobrze znane i lubiane przez konsumentów produkty OSHEE, w tym wody witaminowe, napoje izotoniczne oraz linia Vitamin Boost w nowej odsłonie, z odświeżoną formułą i designem opakowań.