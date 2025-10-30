Październik w kolorze różowym. Siatkarki KSG Warszawa zachęcają kobiety do badań profilaktycznych

W różowych wstążkach we włosach – symbolu „Różowego Października” – siatkarki przypomniały, że warto na moment zwolnić i pomyśleć o własnym zdrowiu. Tak jak w sporcie liczy się regularność, tak i w profilaktyce kluczowa jest konsekwencja – regularne badania pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie i skutecznie z nią walczyć.

– Październik to nie tylko początek naszych rozgrywek i jesieni. To przede wszystkim miesiąc świadomości i profilaktyki raka piersi – mówi Natalia Kierlewicz, środkowa z KSG Warszawa. – Zdrowie nas wszystkich to priorytet, dlatego to jest Twoje przypomnienie, by się przebadać i namówić do tego jedną bliską Ci osobę – dodaje przyjmująca drużyny, Aleksandra Jedut.

Silne nie tylko na boisku

Nie od dziś wiadomo, że drużyna KSG Warszawa łączy sportową pasję z zaangażowaniem społecznym. Zawodniczki nie ograniczają się jedynie do gry na parkiecie – aktywnie uczestniczą w kampaniach prozdrowotnych, akcjach charytatywnych i inicjatywach promujących aktywny tryb życia. W ostatnich miesiącach zorganizowały mecz, podczas którego przeprowadziły zbiórkę na rzecz warszawskiego schroniska, zajęcia sportowe dla uczniów stołecznych szkół podstawowych, odwiedziły szpitale dziecięce.

W okresie przedświątecznym odwiedziły m.in. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie oraz Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Niekłańskiej, aby wesprzeć chore dzieci dobrym słowem, zainspirować je do uprawiania sportu i wręczyć im drobne upominki.

– Staramy się być obecne tam, gdzie sport może coś zmienić – zachęcić, zainspirować, pomóc. To dla nas naturalne przedłużenie tego, czego uczymy się na boisku: współpracy, konsekwencji i odpowiedzialności – mówi Zofia Sobanty, przyjmująca KSG Warszawa.

Poza boiskiem – empatia i świadomość. Na boisku – czysta sportowa rywalizacja

Zawodniczki KSG Warszawa z równym zaangażowaniem, z jakim promują badania profilaktyczne, rozpoczęły sezon 1. Ligi Kobiet, rozgrywając pięć meczów i odnosząc pięć zwycięstw. W ostatnim spotkaniu domowym, rozegranym 18 października, warszawianki pokonały Eneę KS Piła 3:1, choć wynik nie oddaje w pełni emocji – pierwszy set zakończył się 25:23 po zaciętej walce o każdy punkt.

Rywalki z Piły nie należą do łatwych przeciwniczek – w poprzednim sezonie obie drużyny spotkały się w play-offach, walcząc o awans do finału. W tym meczu to warszawianki pokazały, że systematyczna praca i dobra współpraca na boisku przynoszą efekty.

W drodze po Ekstraklasę

Zespół KSG Warszawa mierzy wysoko. Po udanym początku sezonu i coraz większym zainteresowaniu kibiców klub konsekwentnie rozwija struktury organizacyjne i przygotowuje się do kolejnego kroku – walki o awans do TAURON Ligi.

W ramach rozwoju drużyna aktywnie poszukuje nowych partnerów i sponsorów, a jednocześnie prowadzi rozmowy z tymi, którzy chcieliby wesprzeć jej sportowe ambicje i wzmocnić fundamenty klubu na przyszłość.

