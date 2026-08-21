Pierwszy raz na schodach ruchomych. Jak bezpiecznie przygotować dziecko?

Pierwszy przejazd warto zaplanować bez tłoku, pośpiechu i testowania samodzielności

Najważniejsze są trzy kroki: wejść razem, stać prosto, od razu zejść

Wózki dziecięce, hulajnogi i wózki na zakupy należy przewozić windą

Luźne sznurówki, szaliki oraz miękkie buty zwiększają ryzyko zahaczenia

Hejt w przedszkolu i szkole - Plac Zabaw odc. 1

Dziecko pierwszy raz na schodach ruchomych. Dlaczego bliskość dorosłego jest konieczna?

Schody ruchome poruszają się stale, dlatego dziecko może stracić równowagę zwłaszcza podczas wchodzenia i schodzenia. Pierwszy przejazd nie jest dobrym momentem na uczenie samodzielnego korzystania z urządzenia. Dorosły powinien stać tuż obok, trzymać dziecko za rękę, a mniejsze dziecko w razie potrzeby bezpiecznie przenieść na rękach.

Warto mówić krótko i konkretnie, zamiast przekazywać wiele zasad naraz. Krótkie polecenia, takie jak „wchodzimy razem”, „stoimy prosto” czy „duży krok, odchodzimy”, są dla dziecka znacznie łatwiejsze do zapamiętania. Dziecko uczy się także przez obserwację, dlatego spokojne zachowanie dorosłego ma duże znaczenie.

Jak przygotować dziecko do pierwszej jazdy?

Przed wejściem zatrzymaj się na chwilę i pokaż dziecku, w którą stronę jadą stopnie. Nazwij kolejne czynności: najpierw patrzymy, potem czekamy na stopień, wchodzimy razem i stoimy nieruchomo. Na pierwszy raz najlepiej wybrać mniej ruchliwy moment, gdy nie ma tłoku za plecami.

Przed przejazdem trzeba też sprawdzić ubranie i obuwie dziecka. Luźne elementy mogą zahaczyć o ruchome części schodów, szczególnie przy wejściu i wyjściu. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak:

rozwiązane sznurówki i długie troczki

szalik, pasek lub długi fragment płaszcza

długa spódnica albo szerokie nogawki

miękkie obuwie gumowe (np. klapki typu crocs) lub buty z otwartymi palcami

Wózki dziecięce, spacerówki, hulajnogi czy wózki na zakupy nigdy nie powinny wjeżdżać na schody ruchome. Koła mogą utknąć przy końcu urządzenia, a cały przedmiot może się przewrócić. W takiej sytuacji bezpieczniejszym wyborem jest winda.

Jak bezpiecznie stać na schodach ruchomych z dzieckiem?

Dziecko powinno stać przodem do kierunku jazdy, mniej więcej na środku stopnia i z dala od boków schodów. Dobrze, gdy trzyma poręcz, a dorosły jednocześnie trzyma je za rękę. Nie pozwalaj dziecku na siadanie na stopniach, bieganie, chodzenie pod prąd czy dotykanie bocznych paneli.

Zejście ze schodów ruchomych. Ten moment wymaga szybkiego działania

Najwięcej uwagi wymaga końcówka schodów, gdzie stopnie chowają się pod metalową grzebienicą. Dziecko powinno podnieść stopę, zrobić wyraźny krok do przodu i nie przesuwać butów po krawędzi. Po zejściu trzeba od razu odejść, aby nie blokować drogi osobom jadącym z tyłu.

Jeśli schody działają nietypowo, są uszkodzone, mają odsłonięte elementy lub zatrzymały się nagle, nie należy z nich korzystać. Warto wtedy wybrać windę lub tradycyjne schody i zgłosić usterkę obsłudze obiektu. Najprostsza zasada na kolejne przejazdy brzmi: wchodzimy razem, stoimy spokojnie, schodzimy od razu.

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