Podsiadło, Gortych, Mróz, Pezet i Sobczak wśród nominowanych do Bestsellerów Empiku 2025

Bestsellery Empiku to jedyne takie nagrody w Polsce – przyznawane są wyłącznie na podstawie sprzedaży i popularności, a głosowanie odbywa się przez cały rok poprzez codziennie zakupy milionów odbiorców. Nagrody trafiają do twórców najpopularniejszych premierowych książek, albumów muzycznych, filmów (również najchętniej oglądanych w Multikinie) i produkcji audio. Jakie trendy zdominowały gusta czytelników, słuchaczy i widzów?

Literackie uniwersa

W 2025 roku czytelnicy chętnie sięgali po literaturę mierzącą się z tematami dużego kalibru – wymagającymi, ale boleśnie współczesnymi. Wśród nominacji w kategorii Literatura piękna znalazły się m.in. Intermezzo Sally Rooney (Wydawnictwo W.A.B.), Null Szczepana Twardocha (Wydawnictwo Marginesy) oraz Zaleca się kota Shō Ishidy (Wydawnictwo Marginesy) – kolejny dowód na niesłabnące zainteresowanie polskich czytelników literaturą azjatycką.

Równolegle nie brakowało potrzeby czystej, emocjonującej rozrywki. Kryminał pozostaje gatunkiem z wyjątkowo wierną publicznością, która konsekwentnie podąża za ulubionymi autorami. Nominacje zdobyli m.in. Remigiusz Mróz, Pisarz 2024 Roku, Małgorzata Oliwia Sobczak – nagrodzona wcześniej za audiobook Żółć – a także wielokrotnie nominowani do Bestsellerów Empiku Dan Brown oraz Harlan Coben, tym razem w literackim duecie z Reese Witherspoon. Do tego grona dołącza Sławek Gortych, który zdobył serca czytelników serią osadzoną w klimacie karkonoskich schronisk.

W Literaturze popularnej wciąż utrzymuje się silny nurt romantasy, reprezentowany tym razem przez Onyx Storm. Onyksową burzę Rebekki Yarros (Wydawnictwo Filia). Obserwujemy też nową falę romansów hokejowych na czele z Blue Shirt. Scars on Ice Julii Popiel (Wydawnictwo NieZwykłe). Wśród nominacji nie mogło zabraknąć także Suzanne Collins, która w 2025 roku powróciła do uniwersum Igrzysk Śmierci z prequelem Wschód słońca w dniu dożynek (Must Read).

Najmłodsi czytelnicy pokochali w 2025 roku m.in. Kapibarę Barbarę Elizy Piotrowskiej (Wydawnictwo Agora dla dzieci), ale – jak co roku – chętnie sięgali również po książki, które pomagają im lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Wśród nominowanych w kategorii Literatura polska dla dzieci znalazło się m.in. Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha autorstwa nagradzanego już w plebiscycie Adama Mirka (Znak Emotikon). Szansę na statuetkę mają również Katarzyna Wierzbicka, Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało oraz Urszula Młodnicka.

Zasłuchani w tajemnicach

Po jakie historie w audio sięgali użytkownicy Empik Go? Po tajemnice. Wszystkie nominacje w kategorii Audiobook trafiły w tym roku do kryminałów. Kolejne szanse na statuetki zdobyli Małgorzata Oliwia Sobczak, Remigiusz Mróz oraz duet Harlan Coben i Reese Witherspoon.

Fascynacja kryminalnymi zagadkami nie kończyła się na audiobookach. Równie mocno wybrzmiała w Superprodukcjach audio z rozbudowaną realizacją i gwiazdorską obsadą. W tej kategorii kolejne nominacje otrzymali Sławek Gortych za Schronisko oraz (już po raz trzeci w tej edycji) Remigiusz Mróz – tym razem za Węzeł Czasu. Na statuetkę mają szansę także produkcje: Najmilsi Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka z Robertem Więckiewiczem, Rumor Roberta Małeckiego z Tomaszem Schuchardtem i Andrzejem Ferencem jako lektorem oraz Spowiedź Barbary Sinicy z Maszą Wągrocką w jednej z głównych ról.

Muzyczna ciągłość wyborów

Słuchacze są konsekwentni w swoich wyborach. Rekordzistka plebiscytu sanah od czasu debiutu nieprzerwanie walczy o miano Bestsellera każdym kolejnym krążkiem – tym razem albumem Dwoje ludzieńków. Natomiast Kaśka Sochacka, nominowana również rok temu, w tej edycji ma szansę na statuetkę za płytę nagraną w duecie z Dawidem Podsiadło – tylko haj. Sam Podsiadło w tym roku zdobył podwójną nominację w kategorii Pop&rock – także z Arturem Rojkiem za album koncertowy Zorza 2025. O zwycięstwo powalczą również grupa Friendz oraz Lisa, członkini formacji BLACKPINK. Jej nominacja potwierdza, że muzyka K-popowa na dobre zadomowiła się w mainstreamie.

Z kolei Rap&hip-hop to kategoria całkowicie zdominowana przez polskich artystów, co stanowi wyraźny sygnał ich siły i bezkonkurencyjnej pozycji na rodzimym rynku. Tym razem w wyścigu o statuetkę Bestsellera Empiku liczą się Pezet, Sobel, Opał i Gibbs, White 2115 oraz Avi.

Moda na filmowe kontynuacje

Polacy polubili kontynuacje nie tylko na kartach książek, lecz także na dużym ekranie. Aż trzy z pięciu filmów nominowanych w kategorii Kino polskie to kolejne odsłony dobrze znanych historii: Piep*zyć Mickiewicza 2 w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek, Teściowie 3 Jakuba Michalczuka oraz Vinci 2 autorstwa Juliusza Machulskiego. Choć nominowany Dom dobry Wojciecha Smarzowskiego funkcjonuje jako samodzielna opowieść, stanowi nawiązanie do jego kultowego Domu złego.

Moda na powroty i znane uniwersa jest widoczna również w kategorii Kino familijne. Wśród nominowanych znalazły się kolejne części popularnych serii: Sonic 3: Szybki jak błyskawica (reż. Jeff Fowler) oraz Zwierzogród 2 (reż. Jared Bush, Byron Howard), a także aktorskie adaptacje animowanych hitów – Jak wytresować smoka w reżyserii Deana DeBloisa i Lilo & Stitch Deana Fleischera-Campa.

Odkrycia Empiku

Na gali wręczone zostaną także Odkrycia Empiku dla twórców, którzy wnoszą do kultury świeżą energię, odwagę i nowe spojrzenie. Nominacje – przyznawane przez eksperckie jury – trafiają do pisarzy, muzyków i filmowców, którzy wymykają się schematom i wytyczają własne artystyczne ścieżki. W tym roku za wybór literackich Odkryć odpowiadają Sylwia Chutnik, Anna Dziewit-Meller, laureat nagrody Jul Łyskawa, Ewa Raczyńska z Onetu i Joanna Marczuk z Empiku. Nowe brzmienia wskażą Sokół, wyróżniona rok temu Jea Mira, Mateusz Ptaszyński z Radia Zet, Jan Ejsmont z e-Muzyki i ekspert Empiku Dominik Sadowski. Z kolei filmowe Odkrycia wybiera jury w składzie: Agnieszka Smoczyńska-Konopka, dziennikarka TVN Kinga Burzyńska, ubiegłoroczna laureatka Klara Kochańska-Bajon oraz Paweł Pachla i Paweł Moskwa z Empiku.

Twórcy Roku

Podczas tegorocznej gali Empiku zostaną także ogłoszeni Pisarz Roku oraz Artysta Muzyczny Roku. Nominacje uzyskali twórcy, których książki i albumy sprzedawały się w 2025 roku najlepiej. O tytuł Pisarza Roku powalczą Sławek Gortych, Remigiusz Mróz, Aleksandra Negrońska, Małgorzata Oliwia Sobczak oraz Ewa Woydyłło. W kategorii Artysta Muzyczny Roku nominowani zostali Lady Pank, Dawid Podsiadło (ubiegłoroczny laureat w tej kategorii), PRO8L3M, sanah i Kaśka Sochacka. O tym, do kogo trafią statuetki, zdecydują fani w głosowaniu, które ruszy 16 lutego w aplikacji Empik.

Zwycięzców wszystkich kategorii poznamy 24 lutego podczas gali Bestsellerów Empiku 2025 transmitowanej na antenie TVN i streamowanej na YouTube i Facebooku Empiku od 20:15.