Premiera Czyściochowych Opowieści. W Rossmannie pojawiło się 7 nowych książek dla dzieci

Każdy z bohaterów marki Czyściochowo stawia czoła innemu, higienicznemu wyzwaniu. „Czyściochowe Opowieści” to 7 osobnych historii poświęconych różnym aspektom dbania o higienę. Każda przygoda skupia się na perypetiach innego Czyściocha. Bajki powstały, aby w ciekawy sposób kształtować u dzieci zdrowe nawyki.

Autorką książek jest terapeutka i pedagożka Aga Nuckowski. Książki wydane zostały przy współpracy ze znanym wydawnictwem parentingowym Natuli. O barwne ilustracje zadbała Marta Prokop.

Seria powstała z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym od 3 roku życia, ale jej treść została zaprojektowana również dla rodziców. W książkach znalazły się nawiązujące do fabuły psychologiczne teksty, które pomagają dorosłym lepiej rozmawiać z dziećmi o higienie, emocjach i codziennych trudnościach.

„Czyściochowe Opowieści” to coś więcej niż klasyczne książki edukacyjne. Każda historia łączy przygodę, naukę poprzez zabawę i aktywności, które angażują dziecko. Po lekturze na małych czytelników czekają zadania i higieniczny quiz, dzięki którym mogą sprawdzić, ile zapamiętali. Aby wzmacniać dobre nawyki na końcu znajduje się skrót wiedzy.

1. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Ratunku! Komary atakują”

Długo wyczekiwany biwak zmienia się w prawdziwą próbę odwagi. Plany Czyściochów usiłuje pokrzyżować chmara żarłocznych komarów! Dzielni Gładzio i Pupik stają do walki, wymachując patykami i… zostają pokonani. Czy Czyściochy będą musiały wrócić do domu? A może uda im się znaleźć sposób na komary i w końcu rozbić namioty? Jedno jest pewne: czeka ich niezapomniana przygoda.

2. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Tajemnica znikających ciastek”

Idealna dla młodszych czytelników zabawna historia, która uczy, że wszyscy popełniamy błędy, ale też wszyscy mamy szansę je naprawić. W powietrzu unosi się zapach wanilii i czekolady. Czyściochy urządzają kiermasz wypieków, gdy nagle wszystkie ciastka znikają bez śladu! Czy to magia? Spisek? A może zabawa w chowanego? Rozpoczyna się śledztwo, które prowadzi do niespodziewanego odkrycia i ważnej lekcji o odpowiedzialności, przyjaźni i dbaniu o zęby.

3. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Królowa i nieproszeni goście”

Rudka marzy o byciu gwiazdą przedstawienia. Podczas próby odkrywa jednak coś zaskakującego. W jej włosach pojawiły się wszy! Skąd się tam wzięły i jak się ich pozbyć? Bezradna i zawstydzona chowa się przed przyjaciółmi i chce zrezygnować z roli. Czy znajdzie w sobie odwagę, by poprosić o pomoc i wrócić na scenę?

4. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Strasznie fajna nocowanka”

Pełna humoru i ciepła opowieść o przyjaźni oraz strachu, który łatwiej przezwyciężyć razem. W Czyściochowie zapada wieczór, a Czyściochy planują nocowankę marzeń. Będzie wielka baza z poduszek oraz opowiadanie strasznych historii. Jednak, gdy gaśnie światło, w ciemności budzą się myśli o potworze z łazienki. Czy Czyściochy odważą się wyjść z bazy? Co tak naprawdę kryje się w mroku? I dlaczego przed snem warto zrobić siku?

5. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Bąki w pociągu”

Podekscytowane Czyściochy ruszają w podróż pociągiem. Pupilka czuje, że to będzie wyjątkowy dzień, ale... zupełnie nie spodziewa się tego, co wydarzy się w przedziale. Głośny bąk, którego nie widać, ale wyraźnie słychać i czuć, robi dużo zamieszania oraz zmienia podróż w lawinę zabawnych zdarzeń.

6. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Jak uratować rekina”

W Czyściochowie nawet zwykły dzień potrafi zmienić się w wielką przygodę! Przed wyjściem na basen ktoś miesza wszystkie klapki, a potem „rekin” dostaje kataru i traci ochotę na zabawę. Dlaczego „rekin” dostał kataru? Czy Czyściochy znajdą sposób, by mu pomóc?

7. Czyściochowe Opowieści, Aga Nuckowski „Urodziny do góry nogami”

Łapson planuje idealne przyjęcie urodzinowe. Jednak masa solna się rozpada, tort ląduje na obrusie, a on nabija sobie guza w zalanej po myciu rąk łazience... Co za porażka! Ale jego przyjaciele widzą coś zupełnie innego! Okazuje się, że nie wszystko musi być idealne, aby można było dobrze się bawić.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe