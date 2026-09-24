Czy to prawda, że pies wyczuwa chorobę swojego właściciela? Lekarz weterynarii wyjaśnia tę tezę. Te słowa wprawiają w osłupienie

Powszechne przekonanie, że psy wyczuwają choroby u właścicieli, zyskuje naukowe potwierdzenie od ekspertów.

Lekarka weterynarii Dorota Sumińska wyjaśnia, że zwierzęta reagują na subtelne zmiany w zapachu, wyglądzie i zachowaniu człowieka, wskazujące na potencjalne problemy zdrowotne.

Odkryj, jak rozpoznać ostrzegawcze sygnały wysyłane przez Twojego psa i dowiedz się, co oznaczają jego nietypowe reakcje.

Czy to prawda, że pies wyczuwa chorobę swojego właściciela? Lekarka weterynarii rozwiewa wątpliwości

Psy są niezwykle wrażliwe na subtelne sygnały, które wysyłamy, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Dzięki temu znakomicie odgadują nasze emocje i uczucia. To wszystko za sprawą hormonów, jakie wydziela nasze ciało w zależności, czy jesteśmy szczęśliwi, smutni, przestraszeni czy zestresowani. Wówczas możemy liczyć na pocieszenie ze strony naszego pupila, chęć obrony lub uspokojenia nas. Wielu właścicieli czworonogów słyszało zapewne teorię, że psy mogą wyczuć chorobę swojego pana lub pani, jeszcze zanim wystąpią u nich jakieś charakterystyczne objawy. Czy to prawda? Okazuje się, że ta teza wcale nie jest wyssana z palca. Temat przybliżyła swoim obserwatorom lekarka weterynarii, Dorota Sumińska, która w mediach społecznościowych prowadzi konto o nazwie @suminska_zwierze_ci_sie, na którym razem ze swoją córką rozmawia o zwierzętach. I właśnie w jednym z ostatnich filmików padło pytanie dotyczące tego, czy zwierzęta faktycznie są w stanie wyczuć chorobę swojego właściciela.

Większość psów wyczuwa chorobę u nas. Nie wszystkie umieją to pokazać, ale są takie, które to potrafią.

- mówi weterynarz na nagraniu.

Zaczynamy pachnieć inaczej i nawet niuanse w naszych zachowaniu jak i wyglądzie pisz czy kot dostrzeże.

- dodaje.

Jak zachowuje się pies, który wyczuł chorobę u człowieka?

Zachowanie psa, który wyczuwa chorobę u człowieka, może być różne i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zaznaczmy, że niektóre psy są bardziej czułe i reagują bardziej intensywnie niż inne. Oczywiści im silniejsza więź między psem a człowiekiem, tym bardziej prawdopodobne, że pies zareaguje na jego chorobę. A jak może zachowywać się pies, który wyczuwa chorobę u swojego właściciela? Z pewnością w takiej sytuacji może nagle zacząć okazywać nadmierne zainteresowanie konkretną częścią ciała człowieka, np. wąchać, lizać, trącać nosem. Kiedy zwierzę wyczuje chorobę u swojego właściciela często zaczyna uporczywie wpatrywać się w człowieka, szczególnie w jego twarz lub w konkretną część ciała. Psiaki stają się bardziej przylepne i w wielu sytuacjach zdarza się, że nagle zaczynają wykazywać objawy lęku separacyjnego, nawet jeśli wcześniej nie miały z tym problemu.

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