Światowy Dzień Zwierząt - co powstrzymuje Polaków przed adopcją?

Nowe badanie Mars ujawnia, że obawy o nieznaną przeszłość zwierzęcia i brak eksperckiego wsparcia to główne bariery w adopcji.

W odpowiedzi, Mars i TOZ ruszają z Weekendem Adopcji (2-4 października), oferując nowym opiekunom bezpłatne, trzymiesięczne wsparcie behawiorysty.

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Nowe badanie przeprowadzone przez Mars pokazuje, że brak wiedzy na temat przeszłości zwierzęcia oraz ograniczony dostęp do eksperckiego wsparcia mogą zniechęcać osoby rozważające adopcję, co wskazuje na istotną potrzebę zapewnienia wsparcia na każdym etapie procesu adopcji. W dniach 2 - 4 października Mars wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) zorganizuje Weekend Adopcji Mars i TOZ, w ramach którego osoby adoptujące zwierzęta będą mogły skorzystać z konsultacji z behawiorystą, wspierających proces adaptacji pupila w nowym domu.

Badanie, opublikowane przed tegoroczną edycją Globalnego Weekendu Adopcji Mars, jest rozwinięciem projektu Mars State of Pet Homelessness, a jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat barier, z jakimi mierzą się osoby rozważające adopcję zwierzęcia, a także zapewnienie wsparcia w budowaniu pewności siebie, dzięki czemu więcej zwierząt znajdzie kochające, odpowiedzialne domy i pozostanie w nich na stałe.

W badaniu wzięło udział 2 000 osób z Polski. Wyniki pokazują, że choć 60% obecnych opiekunów zwierząt nie adoptowało swojego pupila ze schroniska, to blisko jedna czwarta respondentów (23%) jest otwarta na adopcję w przyszłości, jeśli otrzyma odpowiednie eksperckie wskazówki i wsparcie, m.in. w zakresie potrzeb behawioralnych i żywieniowych zwierzęcia oraz odpowiedzialnej opieki nad nim.

Jak oswoić niepewność związaną z adopcją?

Rozważające adopcję osoby z Polski wśród obaw związanych z adopcją najczęściej wskazywały: niepewność co do historii zachowania zwierzęcia (36%), obawy dotyczące jego zdrowia i nieznanej historii medycznej (35%) oraz kwestię odpowiedniego przygotowania domu na przyjęcie zwierzęcia (25%).

Badanie wskazuje również na potrzebę szerszego dostępu do fachowej wiedzy i porad w zakresie żywienia. Biorąc pod uwagę, że 75% osób w Polsce, które adoptowały zwierzę, zmieniło jego dietę po opuszczeniu schroniska, wsparcie ekspertów może odegrać ważną rolę w pomaganiu opiekunom w przejściu przez ten okres oraz w zapewnieniu zwierzętom odpowiedniego, pełnoporcjowego i zbilansowanego żywienia w bezpieczny i świadomy sposób.

Adopcja zwierzęcia to wyjątkowe i satysfakcjonujące doświadczenie, ale odpowiednie wskazówki i praktyczna wiedza są bardzo ważne, aby przyszli opiekunowie mogli poczuć się pewniej, a zwierzę i jego nowa rodzina dobrze odnalazły się we wspólnym życiu. Kiedy przyjmujemy nowego pupila do domu, warto pamiętać o zasadzie 3-3-3. Pierwsze trzy dni to przede wszystkim czas na zapewnienie zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa. W ciągu pierwszych trzech tygodni warto skupić się na budowaniu rutyny, poznawaniu domowych zwyczajów i wzajemnym budowaniu zaufania. Po około trzech miesiącach większość zwierząt zaczyna czuć się w nowym miejscu jak u siebie. Kluczowe znaczenie mają tutaj cierpliwość i konsekwentne budowanie więzi. Żywienie jest równie ważnym elementem dobrostanu zwierzęcia. Jednym z częstych błędów jest zbyt szybka zmiana karmy. Zamiast tego zaleca się stopniowe wprowadzanie nowej diety przez 7–10 dni. Pozwala to wspierać prawidłowe trawienie i ułatwia zwierzęciu spokojne przyzwyczajenie się do nowego sposobu żywienia

– mówi Esther Bijsmans, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. zdrowia i żywienia zwierząt w Mars Pet Nutrition.

Wsparcie na każdym etapie adopcji

Aby ułatwić przyszłym opiekunom proces adopcji zwierząt, Mars uruchamia nową platformę internetową Mars Adoption Hub, oferującą porady eksperckie oparte na wszechstronnej wiedzy całego Mars Petcare, w tym również Instytutu Nauki o Zwierzętach Waltham. Znajdują się na niej także materiały pomocne zarówno przed adopcją, jak i po niej.

Odpowiednie wsparcie może sprawić, że obawy ustąpią miejsca satysfakcji płynącej z adopcji. Wśród najbardziej pozytywnych doświadczeń związanych z adopcją zwierzęcia opiekunowie wymieniają poczucie, że zwierzę staje się częścią rodziny (44%), oraz budowanie z nim silnej więzi i relacji (44%).

Globalne działania, lokalne wsparcie

Bazując na ogromnym sukcesie ubiegłorocznej edycji, tegoroczny Globalny Weekend Adopcji Mars 2026 został rozszerzony na ponad 30 krajów, pomagając jeszcze większej liczbie zwierząt znaleźć nowe domy.

W Polsce inicjatywa po raz kolejny będzie realizowana we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ). Weekend Adopcji Mars i TOZ odbędzie się w dniach 2 - 4 października i obejmie sześć schronisk wybranych przez TOZ: w Celestynowie, Chorzowie, Koninie, Wrocławiu, Zabrzu oraz Kiczarowie. Każda osoba, która w tych dniach zaadoptuje psa lub kota w jednej z placówek objętych akcją, otrzyma trzymiesięczny voucher na konsultacje z behawiorystą. Konsultacje mają pomóc nowym opiekunom lepiej zrozumieć zachowanie i potrzeby pupila, ułatwić jego adaptację w nowym otoczeniu oraz wspierać budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnym zaufaniu.

Znaczenie wsparcia behawioralnego pokazują również wyniki badania Mars. Niepewność dotycząca historii zachowania zwierzęcia jest najczęściej wskazywaną przez respondentów z Polski obawą związaną z adopcją – wymieniło ją 36% badanych.

Adopcja to początek nowej, wspólnej drogi zwierzęcia i jego opiekuna, dlatego chcemy, aby osoby podejmujące tę decyzję mogły liczyć na konkretne wsparcie także po opuszczeniu schroniska. Wyniki naszego badania pokazują, że kwestie związane z zachowaniem zwierzęcia należą do najczęstszych obaw towarzyszących adopcji. Dlatego w tym roku, wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce, zapewniamy osobom adoptującym zwierzęta możliwość korzystania przez trzy miesiące z konsultacji z behawiorystą. Chcemy w ten sposób pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby pupila, ułatwić pierwsze miesiące wspólnego życia i stworzyć dobre warunki do budowania trwałej relacji. To kolejny krok w realizacji naszej ambicji tworzenia lepszego świata dla zwierząt

– mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Zaangażowanie Mars w Polsce obejmie również wolontariat pracowniczy. W ramach Mars Volunteer Program ponad 50 pracowników firmy uda się do schroniska TOZ w Celestynowie, gdzie jako wolontariusze będą wspierać placówkę i jej podopiecznych w bieżących potrzebach. Program umożliwia pracownikom Mars przeznaczenie płatnych godzin pracy na działalność wolontariacką, w tym pomoc lokalnym schroniskom.

Myślisz o adopcji? Odwiedź Mars Adoption Hub, gdzie znajdziesz eksperckie porady i praktyczne materiały, które pomogą Ci przygotować się do adopcji i życia z nowym czworonożnym przyjacielem.