Święta 2024. Tylko 15 proc. dorosłych Polaków mówi bliskim, co konkretnie chce dostać pod choinkę

Gwiazdkowy paradoks

Większość Polaków (84 proc.) lubi kupować bliskim świąteczne prezenty, ale jednocześnie 6 na 10 przyznaje, że czasem ma problem z ich wyborem. Może to wynikać z faktu, że jedynie 15 proc. respondentów mówi konkretnie, co chce dostać pod choinkę, a co trzeci daje rodzinie i znajomym tylko bardzo ogólne sugestie w tym zakresie.Co ciekawe, 64 proc. badanych przyznało, że w dzieciństwie pisało listy do św. Mikołaja, w których prosiło o wymarzony upominek. Dlaczego więc teraz, w dorosłym życiu, nie mówią wprost o swoich gwiazdkowych życzeniach? Najwięcej osób (65 proc.) przyznaje, że wolą kupić sobie sami to, co im się podoba, a ponad połowa nie chce sprawiać bliskim kłopotu, prosząc o konkretny prezent bądź po prostu preferuje niespodzianki. Z drugiej strony – paradoksalnie – większość z nas (60 proc.) lubi, kiedy osoba obdarowywana mówi wprost, co chce dostać… Wynika z tego, że choć sami zachowujemy swoje prezentowe marzenia dla siebie, to chcielibyśmy, aby nasi bliscy mówili nam o swoich gwiazdkowych życzeniach. I chętnie je spełniamy! Aż 68 proc. Polaków deklaruje, że w Święta przede wszystkim stara się znaleźć wspaniałe prezenty dla rodziny, a o sobie myśli w drugiej kolejności.

Jakie prezenty i dla kogo?

Z najnowszej edycji badania SWR dla Empiku wynika, że Polacy najczęściej przygotowują upominki świąteczne dla partnerów lub partnerek (75 proc. ), dzieci (73 proc.) oraz rodziców (43 proc. dla mamy, 27 proc. dla taty). Zazwyczaj kupujemy prezenty bez jasnych wskazówek od bliskich i wybieramy raczej gwiazdkowe pewniaki, czyli sprawdzone, uniwersalne opcje. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku większość dorosłych znajdzie pod choinką kosmetyki, odzież i akcesoria modowe oraz książki, z kolei dzieci - zabawki, słodycze, ubrania i książki.

Pomysłów na prezenty świąteczne szukamy zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych – odwiedza je aż 59 proc. Polaków, żeby się zainspirować. Mnóstwo podpowiedzi na trafione upominki można znaleźć na przykład w salonach Empik, a jeszcze więcej (bo z ponad 20 kategorii) podsuwa w specjalnej strefie platforma Empik.com: empik.com/prezenty. To nie tylko pomysły dla niej, dla niego, dla dziecka, dla nastolatka, dla babci czy dziadka, ale również rekomendacje wg zainteresowań (np. dla gadżeciarzy, fanów designu, tych, którzy chcą być FIT, domowych mistrzów kuchni, zaczytanych, itd.). Z kolei w aplikacji Empik działa Prezentowe hot or not – wygodne narzędzie , które ułatwia i przyspiesza wybór upominków. Użytkownik może z poziomu rekomendacji jednym przesunięciem od razu dodać dany produkt do koszyka (w prawo) lub go odrzucić (w lewo).

Ile Polacy wydadzą na prezenty?

Zdecydowana większość Polaków przeznaczy w tym roku na prezenty kilkaset złotych. Najwyższy odsetek badanych (39 proc.) planuje zakup nawet więcej niż pięciu upominków, a średni koszt jednego mieści się najczęściej w przedziale od 51 do 100 zł. Warto zaznaczyć, że choć mężczyźni kupują mniej prezentów niż kobiety, znacznie częściej są skłonni wydać na jeden ponad 300 zł.

Co trzeci Polak rozpoczyna poszukiwania prezentów pod choinkę ze sporym wyprzedzeniem, bo już w listopadzie, często korzystając ze zniżek i promocji w ramach Black Weeks. Jednak szczyt sezonu świątecznego przypada na pierwsze dwa tygodnie grudnia, bo właśnie wtedy na upominki poluje ponad połowa badanych. Jedynie 15 proc. osób zdarza się kupować gwiazdkowe prezenty na ostatnią chwilę, tuż przed świętami.