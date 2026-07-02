To słowiańskie imię traci na popularności. Kiedyś zachwycało

W ostatnich latach klasyczne imiona, takie jak Hanna, Antoni czy Stanisław, święcą triumfy na porodówkach, ale pewne urokliwe słowiańskie imię, niegdyś bardzo lubiane, traci na popularności.

Owo wyjątkowe imię, które kojarzy się z siłą i uroda, a także ma interesujące znaczenie zakorzenione w naturze, po chwilowym wzroście popularności, dziś wybierane jest coraz rzadziej.

Poznaj tajemnice tego imienia, jego rodowód oraz to, jak dokładnie przedstawiają się aktualne statystyki rejestru PESEL.

Choć moda na zagraniczne brzmienia kusi wielu, to oficjalne zestawienia wciąż dowodzą, że w naszym kraju króluje tradycja. Rodzice najczęściej obdarowują swoje pociechy klasycznymi imionami, które od lat funkcjonują w polskiej przestrzeni. Dobrą passę miała jeszcze dziesięć lat temu Kalina, jednak obecnie to zjawiskowe, żeńskie imię powoli usuwa się w cień i jest rzadziej nadawane nowo narodzonym dziewczynkom.

Pochodzenie i znaczenie imienia Kalina

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd dokładnie wywodzi się imię Kalina, choć powszechnie uważa się je za synonim kobiecości i niesamowitego wdzięku. Według niektórych badaczy powstało ono na terytorium Białorusi, jako przekształcenie imienia Akwilina. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak inna wersja, która łączy je z wschodniosłowiańskim określeniem krzewu o tej samej nazwie. Kalina w dawnych wierzeniach i tradycji słowiańskiej była uosobieniem odrodzenia, miłości oraz młodzieńczego wigoru. Jej symbolikę często wykorzystywano w folklorze, gdzie wplatano ją w pieśni czy podania ludowe, przypisując jej właściwości przynoszące dobrą wróżbę i życiową pomyślność.

Samo słowo najczęściej tłumaczy się jako „piękno”. Kobiety, które otrzymały to imię, uważa się za osoby niezwykle empatyczne, obdarzone sporą dozą niezależności oraz twórczą energią. Przypisuje się im wewnętrzną równowagę, bliskość z otaczającym światem i ogromne pokłady życiowej siły ukryte pod delikatną powierzchownością.

Popularność imienia Kalina w rejestrze PESEL

Większości z nas imię to przywodzi na myśl niezapomnianą ikonę kina i teatru epoki PRL – Kalinę Jędrusik, jednak swój mały renesans przeżywało ono stosunkowo niedawno. Dane z systemu PESEL wskazują, że obecnie 15 051 Polek może pochwalić się tym imieniem, co daje mu 164. miejsce w ogólnokrajowym zestawieniu. Mimo stałego wzrostu w ubiegłej dekadzie, dziś trend ten wyraźnie wyhamował. Swój najlepszy wynik Kalina zanotowała stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku, kiedy to otrzymało je 857 dziewczynek. Z kolei w 2025 roku rodzice wybrali tę formę zaledwie 299 razy.

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