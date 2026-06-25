To żeńskie imię oznacza gołębicę. W Polsce nosi je garstka kobiet

KLJU
2026-06-25 9:38

Moda na imiona zmienia się na przestrzeni lat, a na decyzje rodziców wpływają popkultura, zagraniczne trendy czy popularne osobistości. Choć co jakiś czas pojawia się zainteresowanie rzadszymi, międzynarodowymi formami, niektóre wciąż pozostają niszą. Tak jest w przypadku tego żeńskiego imienia o hiszpańskim rodowodzie.

Mała dziewczynka z dwoma kucykami i gumkami z ptaszkami, trzymająca pluszowego jeża, symbolizująca rzadkie imiona takie jak Paloma, które oznacza gołębicę i w Polsce nosi je niewiele kobiet, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: prostooleh/ Freepik.com
  • Rodzice w Polsce chętnie trzymają się tradycji, ale niektórzy szukają nietypowych, międzynarodowych imion.
  • Jednym z nich jest imię o hiszpańskim rodowodzie oznaczające "gołębicę" i kojarząca się z wolnością oraz pokojem.
  • Choć za granicą jest znane, w Polsce należy do absolutnej rzadkości, a od dawna nikt go nie wybrał. 

Z analizy rejestru PESEL wynika, że w Polsce niepodzielnie królują klasyczne imiona. Na szczycie list popularności stale goszczą Jan, Piotr, Krzysztof, a wśród kobiet Maria, Katarzyna i Anna. Czasem pojawiają się propozycje zapożyczone z innych języków, ale to nadal wyjątki. Jednym z takich nietuzinkowych wyborów jest hiszpańska Paloma.

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Imię Paloma. Znaczenie i pochodzenie

Paloma to imię wywodzące się prosto z języka hiszpańskiego, gdzie słowo paloma tłumaczy się po prostu jako „gołębicę”. Ze względu na to, że ptak ten od stuleci stanowi symbol łagodności, nadziei, wolności i pokoju, imię to wywołuje niezwykle ciepłe skojarzenia.

Swoje korzenie Paloma ma w chrześcijaństwie, gdzie gołębica jest uosobieniem Ducha Świętego. To imię cieszy się sporym uznaniem głównie w Ameryce Łacińskiej i samej Hiszpanii. Jego rozpoznawalność podbiła projektantka mody Paloma Picasso, której ojcem był wybitny malarz Pablo Picasso.

Kobiety noszące imię Paloma uchodzą za pełne empatii, spokojne i niezwykle wrażliwe. Kojarzą się również z otwartością na drugiego człowieka, niezależnością i klasą. Brzmienie tego imienia jest bardzo melodyjne, co odróżnia je od wielu polskich klasyków.

Popularność imienia Paloma w Polsce

Nad Wisłą Paloma to prawdziwy unikat, wybierany niezwykle rzadko. Decydują się na nie głównie ci rodzice, którym zależy na międzynarodowym wydźwięku i pięknej symbolice. Z danych bazy PESEL wynika, że obecnie w naszym kraju mieszka tylko 200 pań z tym imieniem, co daje mu odległą, 1026. lokatę w ogólnym zestawieniu. Od wielu lat żadna nowo narodzona dziewczynka go nie otrzymała. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2013 roku (nadano je wtedy dwa razy), a w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat zarejestrowano łącznie zaledwie 22 takie imiona.

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