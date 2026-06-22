W Polsce noszą je zaledwie trzy kobiety. To także imię znanej autorki kryminałów

KLJU
2026-06-22 9:25

Moda na nadawanie imion ewoluuje z biegiem lat. Choć jeszcze niedawno rodzice chętnie wybierali zagraniczne odpowiedniki i nie brakowało małych Dżesik czy Brajanów, to to konkretne skandynawskie imię nie podbiło polskich serc. Z danych rejestru PESEL wynika, że noszą je tylko trzy Polki.

Urocze niemowlę leżące na białym futrzanym kocu, ubrane w jasną sukienkę i wianek na głowie, patrzące prosto w obiektyw. W tle widać niewyraźne sylwetki pluszowych misiów. Więcej o rzadkich imionach i ich znaczeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • Mimo wcześniejszego zachwytu nad obco brzmiącymi imionami, rodzice coraz częściej stawiają na tradycyjne, znane formy, co wyraźnie widać w corocznych statystykach.
  • To rzadkie imię wywodzące się ze Skandynawii symbolizuje kobietę walczącą i utożsamiane jest z wewnętrzną mocą oraz odwagą.
  • Choć brzmi elegancko i niesie ze sobą głębokie przesłanie, w naszym kraju praktycznie nie występuje.

Jeszcze kilka lat temu panowała silna tendencja do nadawania dzieciom imion obcojęzycznych, jednak najnowsze statystyki z rejestru PESEL pokazują powrót do klasyki. Po okresie fascynacji międzynarodowymi brzmieniami, polscy rodzice znów wybierają imiona popularne za czasów naszych dziadków. Z tego powodu rzadko spotykane w Polsce imię Viveca nie zdobyło uznania wśród matek i ojców.

Pochodzenie imienia Viveca. Skąd się wywodzi?

Viveca to niezwykle rzadkie, ale bardzo eleganckie imię o wyraźnych korzeniach skandynawskich. Największą popularnością cieszy się w Szwecji, gdzie od wieków jest uznawane za tradycyjne i powszechnie stosowane. Samo słowo pochodzi od szwedzkiej wersji średniowiecznego imienia Wibeke, które z kolei ma rodowód germański. Choć językoznawcy nie są w pełni zgodni co do jego dokładnego pochodzenia, najczęściej łączy się je ze starogermańskimi wyrazami oznaczającymi walkę i potyczkę bitewną. Imię to zyskało największą popularność w krajach Północy, a jedną z najsłynniejszych jego posiadaczek jest poczytna szwedzka autorka powieści kryminalnych – Viveca Sten.

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Znaczenie imienia Viveca. Co oznacza skandynawskie imię?

W zależności od tego, do jakich źródeł sięgniemy, imię Viveca tłumaczy się najczęściej jako wojowniczkę, kobietę walczącą lub silną w bitwie. Kobietom o tym imieniu często przypisuje się takie cechy charakteru jak niezależność, wielka odwaga, ambicja oraz stanowczość w działaniu. W samej Skandynawii imię to niesie ze sobą skojarzenia z wrodzoną elegancją połączoną z wielką siłą ducha.

Popularność imienia Viveca w Polsce. Oficjalne dane PESEL

Na polskim gruncie Viveca to prawdziwy unikat. Próżno szukać go w zestawieniach najchętniej nadawanych imion, gdyż pojawia się ono w Polsce wręcz incydentalnie. Niemniej jednak, jego oryginalny skandynawski rodowód oraz ciekawe brzmienie mogą przyciągnąć uwagę rodziców poszukujących dla swojej pociechy czegoś naprawdę niespotykanego. Według oficjalnych statystyk rejestru PESEL, obecnie w Polsce żyją zaledwie trzy kobiety noszące to imię, co daje mu odległe, 14 833. miejsce w ogólnopolskim rankingu imion żeńskich.

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