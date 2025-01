Warszawa zaprasza do świata bez kompromisów – świata, w którym sztuka łączy się z ideą inkluzywności,

Night Embassy to globalny fenomen. Warszawska edycja zaprasza do świata bez kompromisów – świata, w którym sztuka łączy się z ideą inkluzywności, a noc staje się przestrzenią dla artystycznej wolności. To wydarzenie stworzone, aby przekraczać granice i zainspirować do działania. Za program imprezy odpowiadają Ambasadorzy, czyli wyjątkowe talenty, które redefiniują swoje dziedziny, wspierani przez mentorów, tworzących Creative Board.

Ambasadorowie Night Embassy Warsaw:

POISE – kobieco-queerowy audiowizualny kolektyw z Trójmiasta, który kreuje przestrzeń dla niedoreprezentowanych głosów sceny klubowej. Ich sety to oda do równości, otwartości i wzajemnego szacunku.

Chazme 718 – artysta, którego surrealistyczne murale zmieniają pejzaże miast na całym świecie, od Berlina po Los Angeles.

Michał Borysz Zbowidowiec – tatuator, który inspiruje się brutalizmem, tworzy dzieła o głębokiej treści i surowym pięknie.

Max Kabara – wizjoner stojący za marką Chaos Gone Global, HypeTalk i CLOUT Festival, przesuwający granice kreatywnej ekspresji.

Creative Board Night Embassy Warsaw:

Święty Bass – ikony nowej fali hip-hopu, łączące brzmienia UK garage, bassline i drum’n’bass.

Sicoer – artysta łączący graffiti z kaligrafią, znany z wystaw na całym świecie.

Julia Szewczykowska – wizjonerka tatuatorskiej sceny, łącząca minimalizm z ekspresyjnym malarstwem.

Katarzyna Konieczka – mistrzyni kostiumów, której projekty noszą największe gwiazdy, takie jak Behemoth, Lady Gaga czy Madonna.

Czekają nas trzy dni, które przebudzą nocne życie Warszawy. Co zaplanowali twórcy?

DZIEŃ PIERWSZY: MUZYKA X STREET ART

Esencją programu będą sety DJ-skie POISE (monka, ALLG, blank & visuale SVP), We Rob Rave czy Roots Revival Soundsystem. Headlinerem wieczoru jest Święty Bass, który za deckami stanie w duecie. Phunk’ill zagra z kolei solowy set.

Tego dnia na uczestników czeka też podróż przez epoki kultury sound systemowej. Miły ATZ poprowadzi panel dyskusyjny, podczas którego takie ikony, jak Roots Revival Soundsystem, We Rob Rave i Harper podzielą się historiami o tym, jak światowe beaty trafiły do Polski i jak ewoluowały przez lata. Sam Roots Revival Soundsystem poprowadzi tego wieczoru również warsztaty sound systemowe.

Chazme 718 i Sicoer zaprezentują z kolei wielowymiarową instalację artystyczną. Monumentalne dzieło, będące fuzją charakterystycznych stylów artystów – geometrycznych form Chazme 718 oraz offowego calligraffiti Sicoera – ożyje za sprawą dynamicznych projekcji, odzwierciedlając ducha nocnego życia miasta.

DZIEŃ DRUGI: MUZYKA X MODA

Sobotnimi headlinerami muzycznymi są Bassvictim i 2K88. Tego dnia zagrają również: Szkoda, Tamten, TBH i Simi Fyda. Podczas wieczoru goście zanurzą się w klimat undergroundowej muzyki elektronicznej dzięki energetycznym DJ-setom. Zagra kolektyw POISE (DiV4, gosha savage, larissa, L Ʌ V Σ N), a za dynamiczne wizualizacje ponownie odpowie SVP. Zobaczyć będzie można także performatywny spektakl Watch Me! w choreografii Magdy Jędry i aranżacji muzycznej DiV4, który zaprosi widzów do zmysłowej, immersyjnej podróży w głąb własnego ciała.

Poza tym królować będzie moda. Katarzyna Konieczka i Max Kabara przygotowali niezwykłe doświadczenie w brutalistycznej oprawie, pozwalające eksplorować własną tożsamość. Uczestnicy wejdą w interakcje zarówno z fizycznymi, jak i wirtualnymi maskami. Projekt współtworzą artyści: Łukasz Biernacki, Ida Łukasiewicz Lukida, Julia Łyżwińska, Filip Kozak, Marta Kulik, Mateusz Bidziński oraz Patrycja Bieliniak Pokimala.

Katarzyna Konieczka poprowadzi także prezentację o przenoszeniu projektów kostiumograficznych do digitalu i rozszerzonej rzeczywistości, pokazując jak nowe technologie zmieniają oblicze współczesnej mody, designu i sztuki.

DZIEŃ TRZECI: MUZYKA X TATUAŻ

Za muzykę tego dnia odpowiadać będą IFFI, Tymek Papior i IKARVS. W połączeniu z muzyką to tatuaż wypełni przestrzeń i wniknie pod skórę, tworząc coś, czego nie da się zamknąć w żadnych ramach. Uczestnicy wezmą udział w poruszającym multimedialnym live performance Julii Szewczykowskiej i Michała Borysza Zbowidowca, który udowodni, że tatuaż to nie tylko obraz, ale opowieść, emocja zaklęta w liniach i kształtach. To niezwykła historia o problemie współczesnej samotności. Całość dopełni specjalnie zaprojektowany zapach, który wprowadzi uczestników w nastrój zadumy i introspekcji.

Artyści przygotowali również panel dyskusyjny, który zgłębi m.in. historię tatuażu w Polsce oraz jego rolę w wyrażaniu indywidualności.

TRWA SPRZEDAŻ BILETÓW

Warszawa stanie się już niebawem sceną nieposkromionej kreatywności. Night Embassy Warsaw odbędzie się w dniach 31.01-02.02.2025 w Pałacu Kultury i Nauki. Sprzedaż biletów odbywa się na platformie Going. Więcej informacji na stronie night-embassy.pl.