Zawsze odpisywałeś na wiadomości od razu? Możesz płacić za to wysoką cenę

Odruchowe odpowiadanie na każdą wiadomość może wynikać z obawy przed urażeniem drugiej osoby lub sprawieniem wrażenia, że ją ignorujemy.

Ciągłe sprawdzanie powiadomień utrudnia koncentrację i może sprawić, że kontakt z bliskimi zacznie przypominać kolejny obowiązek.

W odzyskaniu kontroli nad czasem pomagają proste zasady, takie jak wyciszanie telefonu podczas odpoczynku czy sprawdzanie wiadomości po zakończeniu zadania.

Stawianie granic w komunikacji nie oznacza braku zainteresowania innymi, lecz pozwala lepiej zadbać o własny komfort i równowagę na co dzień.

Obawa przed byciem odebranym jako ignorant

Często chęć natychmiastowej odpowiedzi bierze się ze strachu przed urażeniem kogoś bliskiego lub sprawieniem, że uzna nas za obojętnych.

To nieustanne kontrolowanie przychodzących alertów zaburza skupienie. Konsekwencją bywa poczucie, że relacje międzyludzkie to raczej przykry obowiązek, a nie powód do radości.

Wyznaczenie prostych reguł potrafi pomóc w odzyskaniu władzy nad czasem. Możesz spróbować wyciszyć telefon podczas odpoczynku, albo zaglądać do niego dopiero po zrealizowaniu zaplanowanych celów.

Ograniczanie swojej dostępności nie jest dowodem na lekceważenie ludzi. Stawianie granic wspiera po prostu ochronę własnego dobrostanu psychicznego na co dzień.

Błyskawiczna reakcja rzadko kiedy ma podłoże w szczerej potrzebie interakcji. Znacznie częściej wynika ona z lęku, że druga osoba poczuje się pominięta lub zirytowana brakiem odzewu. Wiele osób tkwi też w przekonaniu, że skoro wiadomość została już wyświetlona, trzeba od razu zająć stanowisko. Takie podejście zmienia zwykłe powiadomienie w palący problem do rozwiązania na już, chociaż z reguły sprawa wcale nie jest pilna.

Zobacz też: Ciągle analizujesz rozmowy? Sprawdź, czy nie wpadłeś w groźną pułapkę umysłu

Rozpraszanie uwagi poprzez ciągłe odrywanie się od pracy i zerkanie na smartfona znacząco obniża efektywność i uniemożliwia prawdziwy relaks. Nawet chwilowe skupienie wzroku na ekranie co jakiś czas skutecznie dekoncentruje i wybija z transu nauki lub pracy. Ciągłe narzucanie sobie obowiązku bycia w zasięgu sprawia, że interakcje tracą naturalny i miły charakter.

Dlaczego wyznaczanie granic wcale nie rani innych

Żeby wyeliminować takie nawyki, najlepiej jest stworzyć własny zbiór zasad dotyczących telefonu. Opcji jest wiele: sprawdzanie ekranu dopiero po ukończonym projekcie, wyłączanie dźwięków w trakcie poobiedniej drzemki czy porzucenie urządzenia podczas obiadu. Chodzi jedynie o to, żeby to człowiek rządził swoją uwagą, a nie próbował na złość ignorować wiadomości, żeby kimś manipulować.

Zawsze miej z tyłu głowy, że rzadko która wiadomość wymaga interwencji z sekundnikiem w dłoni. W sytuacji wymagającej namysłu wystarczy dać znać, że odpowiesz na pytanie w bardziej dogodnej chwili. Dobrym sposobem w relacjach jest też szczera dyskusja o tym, czym dla obu stron jest ciągła dostępność. Taki kompromis pozwala uniknąć fochów, jeśli odzew nie jest natychmiastowy.

Poczucie osaczenia cyfrowym światem potrafi rosnąć niezauważalnie, a w pewnym momencie smartfon staje się źródłem frustracji. Jeżeli zaczynasz odpisywać wbrew sobie, po odczytaniu notyfikacji wzrasta u ciebie poziom stresu lub brakuje ci umiejętności biernego wypoczynku bez technologii, postaraj się zredukować kontakt z urządzeniem. Dbanie o własne ramy to nie brak sympatii do otoczenia, ale szansa na zbilansowanie życia prywatnego i społecznego.