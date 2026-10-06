Zobacz siebie. Zadbaj o siebie. Hebe i Paese w Różowym Październiku przypominają o profilaktyce raka piersi

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-06 10:25

Październik to czas, w którym róż nabiera szczególnego znaczenia. Staje się symbolem siły, wsparcia i kobiecej solidarności. Właśnie dlatego Hebe i marka Paese w Różowym Październiku ruszają z akcją „Zobacz siebie. Zadbaj o siebie”, poprzez którą przypominają o profilaktyce raka piersi i zachęcają kobiety, by codzienną troskę o siebie połączyły z uważnością na własne zdrowie. W ramach akcji powstała specjalna kolekcja kosmetyków Pink October. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przekazana na wsparcie Fundacji Piękniejsze Życie.

Kobieta badająca własne piersi dłońmi. O profilaktyce raka piersi w ramach akcji Hebe i Paese przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie poglądowe/ Wygenerowane przez AI Kobieta wykonująca samobadanie piersi w sypialni.

W codziennym pędzie łatwo o sobie zapomnieć. Tymczasem troska o siebie ma wiele wymiarów. To nie tylko chwila relaksu, ulubiony kosmetyk czy poranna pielęgnacja przed lustrem. To także regularne badania, wizyty kontrolne i pamięć o profilaktyce. Dbanie o siebie zaczyna się od zauważenia siebie.

Właśnie na tej idei opiera się akcja Hebe realizowana w Różowym Październiku wspólnie z marką Paese. Hasło kampanii „Zobacz siebie. Zadbaj o siebie” zachęca, by w codziennej trosce o siebie znaleźć również miejsce na profilaktykę i świadome dbanie o własne zdrowie.

Specjalna kolekcja Pink October

W ramach akcji do sprzedaży trafiła wyjątkowa kolekcja Paese Pink October. Znajdziemy w niej puder sypki do twarzy ze sproszkowanych płatków róż o właściwościach delikatnie rozświetlających, pielęgnujące olejki do ust o bogatej formule z 9 starannie dobranymi składnikami aktywnymi oraz multifunkcyjne produkty do konturowania oraz ust w słoiczku. To kolekcja, która łączy przyjemność używania z ważnym przesłaniem.

Część obrotu ze sprzedaży produktów z kolekcji Pink October zostanie przekazana na wsparcie Fundacji Piękniejsze Życie. Fundacja od lat towarzyszy kobietom w chorobie onkologicznej, pomagając im zadbać o poczucie kobiecości, komfort i lepsze samopoczucie także w czasie leczenia.

Hebe
Autor: Hebe/ Materiały prasowe
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