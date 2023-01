i Autor: Konstantin Kolosov/Pixabay Czarująca roślina z kuchni. Bazylia przyciąga miłość i bogactwo. Poznaj magiczną moc popularnej przyprawy

Magia nie tylko w kuchni

Czarująca roślina z kuchni. Bazylia przyciąga miłość i bogactwo. Poznaj magiczną moc popularnej przyprawy

Julia Lindi 15:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bazylia to popularne zioło, które ma mnóstwo magicznych właściwości. Z niektórych z nich zdajemy sobie doskonale sprawę, bo możemy odczuć je niemal natychmiast. Świeże liście dodane np. do mozzarelli i pomidorów sprawiają, że natychmiast przenosimy się w inny wymiar smaku. Jednak bazylia ma także sporo właściwości zdrowotnych oraz zastosowań w magii oczyszczania i przyciągania szczęścia. Sprawdź, jak w prosty sposób wykorzystać popularne zioło, by przywołać miłość i bogactwo.