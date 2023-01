To najważniejszy czas w całym roku. Horoskop na nów Księżyca w styczniu ma ważną wiadomość dla tego znaku. Szykuje się coś dużego

Horoskop na ten weekend jest dobry dla wszystkich znaków zodiaku. Jednak jeden z nich będzie miał wyjątkowe powody do radości. Nów Księżyca w Wodniku 2023 wydarzy się w sobotę, 21 stycznia o godzinie 21:16. Żywioł powietrza wspiera postęp i zachęca do zmian. Będzie emanował potężną energią rozpoczynającą Nowy Rok Księżycowy. Nadchodzi cicha rewolucja, która będzie miała głośny finał. Wykorzystaj ten czas świadomie, a efekty poczujesz już wkrótce. Sprawdź, jak wykorzystać energię nowiu Księżyca w Wodniku.

To najważniejszy czas w roku. Tak możesz zmienić swoje życie. Co przyniesie Nów Księżyca w Wodniku?

Nów Księżyca w Wodniku to dobry czas na znalezienie siebie. Pobądź w samorodności zamiast rzucać się w wir wydarzeń. Pozwól sobie na emocjonalny reset, który oczyści cię z blokad. Zauważ, że nie zawsze musisz działać, czasami wystarczy tylko być. Ten nów pozwoli ci wsłuchać się w swoją duszę. Ile razy tłumisz swoje pragnienia? Kiedy twoimi emocjami rządzi ego, a kiedy prawdziwa ty? Odpowiedz na pytanie - czego dla siebie pragniesz? Gdzie się zatrzymać, a co w sobie rozwijać? Stwórz listę swoich pasji i talentów. Pragnień i celów. Co sprawia, że wzrastasz, a co, że kurczysz się i usychasz? Zrób sumienne porządki w swojej duszy. Zapisz wszystko. Hasło Księżyca w Wodniku to „Wiem”. Po tym nowiu zdasz sobie sprawę, nad czym pracować, by osiągnąć harmonię. Ale nie działaj od razu. Ta faza Księżyca służy do zestrojenia się ze sobą. Opracuj plan, który zaczniesz wdrażać, gdy Luny zacznie przybywać. Czyli za 2-3 dni. Żeby móc w spokoju spotkać się ze swoja duszą, oczyść atmosferę w domu. Osmuż pomieszczenia dymem z białej szałwii, umyj lustra i zapal białe świece z intencją. Nie zapominaj także o domownikach. Odłóżcie telefony, ugotujcie kolację i spędźcie wspólny wieczór. Niech ten czas pełen miłości i szczerości wypełni waszą przestrzeń. Nów Księżyca w Wodniku to także najlepszy czas na stworzenie mapy marzeń, która pomoże wysłać do Wszechświata wszystkie pragnienia.

Horoskop na nów Księżyca w styczniu ma ważną wiadomość dla znaku Byka. Szykuje się coś dużego

Ludzie nie mogą przestać o tobie ostatnio mówić. Nic dziwnego, w końcu ten nów przynosi przypływ prądu do twojego 10. domu publicznego wizerunku, inspirując cię do opublikowania wiadomości zmieniających życie lub poprawy swojej reputacji! Masz teraz moc, by otrzymać kilka znaczących wyróżnień, zwłaszcza jeśli chcesz zapisać się do konkursu lub ubiegać się o wymarzoną pracę już teraz. Jeśli masz zamiar wspiąć się na kolejny szczebel drabiny kariery, nie oglądaj się za siebie. Możesz dotrzeć na szczyt znacznie wcześniej, niż się spodziewałeś. Jesteś przecież Bykiem, więc gdy coś postanowisz, nic nie może stanąć ci na przeszkodzie.

