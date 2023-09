Ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji najczęściej wybierają ten kolor. To synonim wiedzy i mądrości. Ulubiony kolor a osobowość

Akceptacja grupy, w której przebywamy, jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Dla wielu osób wręcz stanowi fundament, który buduje ich poczucie własnej wartości. Zatem jeśli zastanawiasz się, czy ludzie darzą Cię sympatią, to rozwiąż ten test na osobowość z obrazka, który zamieściła na TikToku Mia Yilin. Na jego podstawie dowiesz się, czy ludzie Cię lubią i co tak naprawdę o Tobie myślą. Dodatkowo poznasz prawdę o sobie - swoje wady i zalety. Spójrz na obrazek i w 2 sekundy odczytaj, czy ludzie darzą Cię sympatią. Co zobaczyłeś na obrazku? Tu liczy się pierwsze wrażenie.

Test na osobowość. Co widzisz na obrazku?

Jeśli chcesz wiedzieć, co o Tobie myślą znajomi, to zerknij na obrazek i szybko odpowiedz, co na nim widzisz.

Drzewo - zdecydowanie najbardziej lubisz spędzać czas w domu. Tylko tam jesteś w stanie odpocząć i się zrelaksować. Raczej stronisz od imprez i spotkań w dużym gronie. Zamiast tego marzysz o spędzeniu idealnego poranka w łóżku z ulubioną książką lub przed telewizorem. Niestety czasem wpadasz w zły nastrój i wtedy masz wrażenie, że nic nie jest w stanie wyciągnąć Cię z tego depresyjnego uczucia.

i Autor: TikTok/ @mia_yilin Czy ludzie darzą Cię sympatią? Spójrz na obrazek. W 2 sekundy dowiesz się, co o Tobie myślą. Test na osobowość

