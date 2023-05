Czy partner Cię oszukuje? Profesor psychologii zdradza trik, dzięki któremu zdemaskujesz kłamcę

To, co zobaczysz na obrazku zdradzi Twoje najgorsze cechy. Tego ludzie w Tobie nie lubią. Liczy się pierwsze wrażenie. Test psychologiczny

Po czym wykryć kłamstwo? Ważne sygnały

Chyba nie ma człowieka na świecie, któremu nie zdarzyło się skłamać. Czasami zatajamy prawdę, aby kogoś nie zranić lub po prostu chronimy siebie. Jednak granica zostaje przekroczona, gdy oszukując, ranimy drugiego człowieka. W jaki sposób zatem można wykryć kłamstwo i zdemaskować kłamcę? Do sprawy odniósł się profesor psychologii z Uniwersytetu Hertfordshire, Richard Wiseman. Choć każdy z nas wie, że oznakami, wskazującymi na to, że druga osoba próbuje nas oszukać, są trzęsące się dłonie, zmiana tonu głosu, czy brak kontaktu wzrokowego, to ekspert zwraca uwagę na inne sygnały, które już nie są tak oczywiste, a pozwolą zdemaskować nawet wyrafinowanego kłamcę.

Profesor psychologii zdradza sposób na zdemaskowanie kłamcy

Profesor Richard Wiseman wyjawił kilka sygnałów, które pomogą wykryć kłamstwo. Dotyczy to zarówno relacji z drugim człowiekiem, jak i wielkich mówców. Po czym zatem rozpoznać, że ktoś próbuje nas oszukać? Jednym z takich niepokojących znaków jest sposób wypowiadania poszczególnych słów. Profesor Wiseman radzi, by skupić się na sygnałach dźwiękowych, które są nieocenionymi wykrywaczami kłamstw. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, jest wahanie się naszego rozmówcy. Na przykład pojawia się dłuższa przerwa, zanim udzieli on nam odpowiedzi na zadane pytanie. Z kolei niemiecki ekspert ds. analizy informacji oraz profiler kryminalny, Mark T. Hofmann uważa, że kłamcę może zdemaskować mikroekspersja, czyli zmiana wyrazu twarzy mówcy. "W przypadku polityków zazwyczaj dzieje się to na koniec ich oświadczenia. Wychodzą przed kamerę, mówią, a jak tylko skończą przemówienie i odwracają się od kamery, maska opada i widać, co naprawdę myślą" - zaznacza w rozmowie z Business Insider.