Po porodzie zabrała łożysko do domu

Kailyn Lowry na co dzień mieszka w USA i jest szczęśliwą mamą. Widzowie znają ja z programu "Nastoletnie mamy" i "16 and pregnant", a obecnie mogą słuchać jej podcastów. Niedawno kobieta wyjawiła swoim fanom, że w listopadzie zeszłego roku po raz 5. została mamą. Jednocześnie opowiedziała na Instagramie, że tuż po urodzeniu dziecka poprosiła lekarzy, aby oddali jej łożysko. Następnie pokazała, co z nim zrobiła w domu. Obserwatorzy nie kryli obrzydzenia. "Obrzydliwe" - pisali w komentarzach pod filmikiem.

Pokazała, co zrobiła z łożyskiem w domu

Post, który dodała Kailyn Lowry na Instagramie zaczynał się od filmu przedstawiającego czerwony płyn mieszający się w blenderze, a następnie zdjęciem gotowego produktu w słoiku z niebieską słomką. Następnie można natknąć się na zdjęcia ukazujące przesiąknięte krwią łożysko z przyczepioną pępowiną. Widać również partnera kobiety, który je nacina. Wszystko wskazuje na to, że Kailyn zdecydowała się spożyć swoje łożysko po porodzie. "Odrażające. Kiedy ludzie przestaną to robić?" - napisał jeden z komentujących. "Jestem zaskoczona, jak wiele osób tutaj zachowuje się tak dziecinnie i nie wie, jakie to dobre dla niej i jej dziecka" - dodała inna internautka.

i Autor: instagram.com/kaillowry Gwiazda popularnego show urodziła. Kazała lekarzom oddać swoje łożysko. Pokazała, co z nim zrobiła. "Obrzydliwe"

