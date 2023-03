Horoskop tygodniowy 13.03 – 19.03. Ten znak zodiaku utraci przyjaciela, a inny dowie się, że zostanie rodzicem. Co się wydarzy w astrologii?

To 4 znaki że Twój partner Cię zdradza. Prywatny detektyw nie ma złudzeń. Test na wierność

Horoskop tygodniowy 13.03 – 19.03

Horoskop tygodniowy: Baran 21.03-20.04

Niespodziewanie ktoś wycofa się z relacji z Tobą. Możliwe też, że sama stracisz kontakt z osobą, z którą do tej pory relacje układały się dobrze. Coś się wydarzy, co Was rozdzieli.

Horoskop tygodniowy: Byk 21.04-21.05

Rozpoczniesz nowy etap zawodowy. Przed Tobą nowe wyzwania, ambitniejsze zadania do wykonania lub nawet inne, niż do tej pory wykonywałaś obowiązki.

Horoskop tygodniowy: Bliźnięta 22.05-21.06

Czeka Cię przyjemna podróż, fascynująca wycieczka. Możliwe, że zostaniesz na nią zaproszona przez bliską ci osobę. Niektóre Bliźnięta zdecydują się na samotną podróż.

Horoskop tygodniowy: Rak 22.06-22.07

Jeśli szukasz pracy lub chcesz dokonać zmian w prowadzonej przez siebie firmie, to w tym tygodniu los będzie dla Ciebie przychylny. Nie trać nadziei i nie zawieszaj swoich działań.

Horoskop tygodniowy: Lew 23.07-22.08

Twoje myśli zdominuje trudna sprawa, która utrudniać Ci będzie normalne funkcjonowanie na co dzień. Poszukiwać będziesz sposobów na jej rozwiązanie.

Horoskop tygodniowy: Panna 23.08-22.09

W relacjach międzyludzkich kierować się będziesz empatią i dobrem innych. Będziesz w stanie nawet poświęcić się dla kogoś, kto potrzebuje Twojej pomocy.

Horoskop tygodniowy: Waga 23.09-23.10

Dla osób starających się o dziecko ten tydzień będzie okazją do spełnienia marzenia. Dla pozostałych Wag najbliższe 7 dni to okres nowych wyzwań, przygód i wielu atrakcji.

Horoskop tygodniowy: Skorpion 24.10-22.11

Uda Ci się zrealizować jeden z planów. Dopniesz do końca, to nad czym długo pracowałaś. Możliwe też, że sukces w pewnej dziedzinie życia jest już na wyciągnięcie ręki.

Horoskop tygodniowy: Strzelec 23.11-21.12

Maksymalnie skoncentrujesz się na pracy, gdyż natłok obowiązków nie pozwoli Ci złapać wytchnienia. To nie czas na odpoczynek i myślenie o przyjemnościach.

Horoskop tygodniowy: Koziorożec 22.12-20.01

Ten tydzień będzie czasem wyjaśnień i rozliczeń. Prawdopodobnie nie przyjmiesz przeprosin i tłumaczeń od osoby, która Cię zawiodła. Możesz wycofać się z relacji.

Horoskop tygodniowy: Wodnik 21.01-20.02

Zmienisz pracę, siedzibę wykonywanej pracy lub rozszerzysz zakres swoich obowiązków o większy obszar terytorialny. To zapewni Ci rozwój i nowe możliwości.

Horoskop tygodniowy: Ryby 21.02-20.03

Będziesz w tym tygodniu bardziej nerwowa i podatna na emocje innych, niż zwykle. Nie będziesz potrafiła wytłumaczyć niepohamowanych napadów złości w sytuacjach nieadekwatnych do okoliczności zdarzeń.

i Autor: Anna Bojda Wróżka Cesaria

