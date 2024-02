"Jej portret" - 13. edycja Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter

Spojrzysz na ten obrazek i poznasz prawdę o swojej osobowości. Czy masz dobre serce? Jeśli to zobaczysz, to znaczy, że ludzie Cię cenią. Psychologiczny test obrazkowy

Takiego SMS-a pragnie dostać każdy mężczyzna na walentynki 2024. Pikantne wiadomości, które rozpalą męskie zmysły do czerwoności. To najlepszy prezent na walentynki dla niego

Gedeon Richter to globalna marka farmaceutyczna z ponad 120. letnią tradycją, która szczególną uwagę poświęca kobietom i dedykowanym im terapiom. Oprócz produkcji leków, angażuje się w wyjątkowe akcje, podkreślające ich siłę i niepowtarzalny charakter. Jedną z nich jest właśnie „Kalendarz Artystyczny”, który w tym roku doczekał się swojej 13. odsłony. Tym razem zadaniem zaproszonych artystów było sportretowanie wybitnych Polek i ich kobiecych osobowości. - Tematyka kobieca jest dla nas niezwykle istotna, więc w tym roku zadaniem artystów było przedstawienie wyjątkowych Polek, które mają nie tylko wpływ na historię, ale również inspirują nas swoją siłą i determinacją. Każde z dzieł jest opatrzone cytatem, który charakteryzuje osobowość Bohaterek. Ukazuje też postrzeganie świata i życia oraz wartości takie jak: zaangażowanie, odwaga, szacunek, otwartość. Te cechy stanowią o sile kobiet, którą zawsze wspiera marka Gedeon Richter - wyjaśnia Aneta Grzegorzewska, Dyrektorka ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska. Tegoroczna edycja to więc prawdziwy hołd oddany płci pięknej.

Wyjątkowa wystawa

Każde wydanie „Kalendarza Artystycznego” to wielkie wydarzenie. Limitowane wydawnictwo trafia do konkretnych osób i gabinetów. - Sztuka jest bardzo skutecznym nośnikiem treści edukacyjnych, szczególnie, kiedy ma charakter użytkowy, a taki jest kalendarz, i trafia do tych, którzy często podejmują decyzje determinujące nasze codzienne życie i zdrowie. Jak już mówiliśmy, kobiety są motorem, siłą napędową, wielu działań we współczesnym świecie i powinny otrzymywać rozwiązania, które będą im sprzyjać. Karty Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter będą przypominać o potrzebach kobiet każdego dnia w 2024 roku! - wyjaśnia Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych w firmie Gedeon Richter Polska. Dlatego przy udziale i pod wodzą dyrektora artystycznego, Andrzeja Pągowskiego powstało 12 unikalnych portretów.

Zobacz także: Makijaż skrojony na wiosnę. To będą największe trendy w tym sezonie

Prace można było podziwiać podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 lutego w warszawskich Arkadach Kubickiego. Wspaniałą atmosferę wieczoru stworzyli Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych w firmie Gedeon Richter Polska, oraz Andrzej Pągowski, Dyrektor Artystyczny projektu. Była to wyjątkowa okazja, by na własne oczy zobaczyć unikatowe dzieła, z których wprost bije siła kobiet. W ostatnich latach Polki nie raz pokazywały, że potrafią się jednoczyć a ich zdanie ma ogromne znaczenie, więc to hasło, które doskonale nas definiuje. Wśród sportretowanych bohaterek znalazły się kobiety, kojarzące się z nie tylko z siłą, ale także mądrością oraz niezwykłą empatią. To postacie, które odeszły, ale pozostawiły niezatarte ślady w historii, takie jak Kora, Wisława Szymborska czy Wanda Rutkiewicz. Nie zabrakło również portretów współczesnych bohaterek, takich jak Ewa Błaszczyk, Martyna Wojciechowska, Agnieszka Holland czy Anna Dymna, które wciąż walczą o równe prawa i nie obca jest im pomoc drugiemu człowiekowi.

W kuluarach można było porozmawiać także z artystami, którzy stworzyli prace do tegorocznego „Kalendarza Artystycznego”, w tym m.in. z Andrzejem Pągowskim, który sportretował Olgę Tokarczuk. Wśród artystów biorących udział w projekcie pojawili się również Michał Dyakowski, Klaudyna Kozieł, Arkadiusz Hapka, Paula Matczak, Magdalena Pankiewicz, Łukasz Biliński, Zofia Błażko, Tomasz Broda, Anna Halarewicz, Bartosz Kosowski, Dominik Jasiński.

Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ewa Błaszczyk, Laura Łącz, Borys Szyc, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Zielińska, Adrianna Biedrzyńska z córką Michaliną Robakiewicz. Ten pełen emocji wieczór z pewnością przejdzie do historii.

Gospodarze wieczoru: Aneta Grzegorzewska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Relacji Zewnętrznych w firmie Gedeon Richter Polska oraz Andrzej Pągowski, Dyrektor Artystyczny projektu w towarzystwie Agnieszki Holland, jednej z bohaterek „Kalendarza Artystycznego”.

i Autor: Materiały prasowe Kalendarz Artystyczny

i Autor: Materiały prasowe Kalendarz Artystyczny

i Autor: Materiały prasowe Kalendarz Artystyczny