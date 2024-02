Makijaż skrojony na wiosnę. To będą największe trendy w tym sezonie

Świat beaut zrzuca estetykę minimalizmu oraz "czystego" piękna. Coraz więcej zaczyna się mówić o powrocie do mody makijażu w stylu z roku 2016. Był to czas mocnego i kryjącego make-upu. Brwi były mocno i dokładnie wyrysowane, a makijaż oczu wyrazisty i ciemny. Estetyka makijażu na 2024 rok idzie w stronę trendu "mod wife", czyli stylu na żoną gangstera. Z pewnością przyczynił się do tego Netflix i jego serial "Griselda". "Mob wife" to mocny i pozornie przesadzony makijaż.

Od wielu lat najmodniejszym makijażem wieczorowym jest ten podkreślający i optycznie powiększający oczy. Klasyką jest już smokey eyes, czyli podkreślenia oka przy użyciu ciemnych cieni (czerni, szarości albo brązów. Dzięki mocnym akcentom kolorystycznym i przejściom makijaż ten rewelacyjnie podkreśla zarówno kształt oka jak i kolor tęczówki.

Przed aplikacją pamiętaj o prawidłowej pielęgnacji, na twarz nałóż krem nawilżający, a na powiek bazę pod cienie. Możesz wykorzystać także korektor pod oczy, ale wybieraj takie, który nie ma skłonności do zbierania się w zmarszczkach i nie podkreśla suchych skórek. Na ruchomą część powieki zaaplikuj jasny, cielisty i matowy cień. Następnie w zewnętrznym kąciku nałóż ciemniejszy cień rozprowadzając go bliżej wewnętrznego kącika, porządnie do rozetrzyj. W kolejnych krokach nakładaj aplikuj coraz ciemniejsze kolory, w myśl zasady, że najciemniejszy odcień powinien być jak najbliżej zewnętrznego kącika. Kolory porządnie ze sobą połącz. W wewnętrznej części oka nałóż jasny kolor, może być on świecący, zawierający brokat i drobiny. Aby dodać makijażowi jeszcze bardziej drapieżny wygląd całość podkreśl eyelinerem.

BENEFIT COSMETICS - They're Real! Xtreme Precision Liner - Precyzyjny Wodoodporny Eyeliner

Elastyczna końcówka ułatwia aplikację i pozwoli na rysowanie precyzyjnych kresek. Dostępny w dwóch mocno napigmentowanych odcieniach, Xtreme Black i Xtreme BrownWodoodporny i nie rozmazuje się, nie kruszy oraz nie odbija. Szybko schnąca formuła pozwala na osiągnięcie stopniowalnego efektu.

i Autor: Materiały prasowe Benefit

CHARLOTTE TILBURY - LUXURY PALETTE PILLOW TALK - paleta cieni do powiek

Ta łatwa w użyciu paletka czterech cieni do powiek pomoże Ci wyczarować romantyczny makijaż oczu z efektem powiększającym. Będziesz wyglądać świeżo jakbyś przed chwilą się obudziła. 4 uniwersalne kolory pięknie podkreślają każdy kolor oczu.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Niezawodne trio - róż, bronzer i rozświetlacz

DRUNK ELEPHANT - D-BRONZI SUNSHINE DROPS - to cudowny odżywczy olejek brązujący. Nadawany przez D-Bronzi muśnięty słońcem blask pochlebia każdej cerze. To prosty sposób, aby zyskać piękny wakacyjny odcień opalenizny bez przykrych konsekwencji. Surowe, nierafinowane kakao w proszku daje zastrzyk dobroczynnych dla skóry polifenoli, peptyd platynowy acety l tetrapeptide-17 wzmacnia, a chronopeptyd powiela antyoksydacyjne oddziaływanie witaminy D. Używaj go jako bronzera na mokro lub mieszaj z ulubionym podkładem.

DRUNK ELEPHANT O-Bloos Rosi Drops - lekko brzoskwiniowo-różowy odcień rozświetla twarz, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną. O-Bloos™ ​​(O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

DRUNK ELEPHANT - B-Goldi™ Bright Drops - to połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Puder sypki to hit w makijażu

Puder to jeden z najstarszych i najważniejszych kosmetyków do makijażu. Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryka produkująca puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europe przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Nasze babki pudrowały sobie policzki, by wyrównać koloryt skóry i zniwelować zaczerwieniania, obecnie częściej sięga się po pudry transparentne, które mają na celu zmatowienie skóry i nadanie jest spektakularnej gładkości.

EISENBERG - ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER

Drobnoziarnisty sypki puder zapewniający natychmiastowy mat i nieskazitelną cerę przy jednocześnie naturalnym wykończeniu. ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER jest wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry podczas gdy kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Jego forma zapewnia miękkie, jedwabiste wykończenie, bez gromadzenia produktu w drobnych liniach i porach. Subtelnie niweluje niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z delikatnym efektem nude.

i Autor: Materiały prasowe Eisenberg