Jak rośliny mogą pomóc w kuracji przeciwzmarszczkowej? Odpowiedź przynosi gemmoterapia

Gama kosmetyków Anti-Age Global została stworzona po to, by spowolnić procesy starzenia się skóry twarzy i utraty jej jędrności. Opracowując produkty z tej linii, specjaliści z laboratorium Yves Rocher udoskonalili i opatentowali proces biotechnologii roślin, uzyskując innowacyjny składnik aktywny – wyciąg z pąków roślinnych.

Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, pochodzące z pąków roślin cenne komórki macierzyste są wzmacniane i rozdrabniane, co sprawia, że łatwiej przenikają do skóry. A tam wzmacniają kolagen i struktury hialuronowe, a także stymulują odnowę komórkową. Co więcej, nowoczesny i całkowicie naturalny proces ekstrakcji pozwala z jednego pączka roślinnego stworzyć tysiące nowych aktywnych komórek. Opakowania kremów to w większości słoiczki ze szkła pochodzącego z recyklingu – podobnie jak tekturowe kartoniki z certyfikatem eco-friendly. Kosmetyki Anti-Age Global są odpowiednie dla wegan i aż w 96% składają się ze składników pochodzenia naturalnego.

W które kosmetyki Anti-Age Global warto zainwestować?

Nieocenionym sprzymierzeńcem w odmładzaniu skóry jest przeciwzmarszczkowa esencja korygująca na dzień. Sama formuła serum bazuje na silnie skoncentrowanych składnikach, które dają skórze zastrzyk witalności. Po zastosowaniu esencji korygującej skóra jest bardziej wygładzona, promienna i rozświetlona, a także odpowiednio nawilżona i odżywiona. Warto używać serum codziennie, po dokładnym oczyszczeniu twarzy i szyi – niewielką ilość produktu należy wmasować delikatnymi ruchami, omijając okolice oczu.

Emulsja rozświetlająca SPF 30 dodaje skórze blasku, ale też chroni przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych i zapobiega przebarwieniom. Nawilża i spowalnia procesy starzenia. Idealna na dzień.

Kuracja rozświetlająca do twarzy w kapsułkach to serum do twarzy z witaminą C i wyciągiem z pączków kwiatowych, zamknięte w jednorazowych kapsułkach. Nawilża, rozświetla cerę i zmniejsza przebarwienia. Po jego użyciu skóra staje się jedwabista i miła w dotyku.

Rozświetlający krem pod oczy stymuluje regenerację skóry pod oczami, nawilża ją i redukuje zmarszczki – ich widoczność zmniejsza się już po 72 godzinach. Krem został przetestowany dermatologicznie i okulistycznie.

Dwufazowy koncentrat naprawczy na noc to regenerujący i nawilżający zastrzyk odmładzający dla wymagającej skóry. Oprócz wyciągu z pączków roślin zawiera też m.in. nawilżający skwalan, łagodzący hydrolat rumiankowy i detoksykujący wyciąg z aphloi. Pracuje wtedy, gdy ty śpisz!

Oprócz pąków roślinnych w kosmetykach z linii Anti Age Global są także wyciąg z jabłek, inozytol z ryżu, olej z pestek winogron, z ogórecznika, lnianki, olej jojoba i roślinna gliceryna.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher