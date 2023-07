i Autor: Instagram/ @sabine_cohen Jest dyskryminowana przez inne matki, bo jest szczupła. "Nienawidzą mnie, bo są zazdrosne o moją figurę"

Body shaming

Jest dyskryminowana przez inne matki, bo jest szczupła. "Nienawidzą mnie, bo są zazdrosne o moją figurę"

Ta 40-letnia kobieta twierdzi, że nie jest lubiana przez inne matki w szkole, do której uczęszcza jej dziecko. "Nienawidzą mnie, bo są zazdrosne o moją figurę" - twierdzi Sabine Roll-Cohen. Kobieta nie ukrywa, że lubi nosić seksowne sukienki, szorty i uważa, że to może nie podobać się innym ludziom. Jednak nie zamierza zmieniać swojego stylu, tylko po to, aby zyskać ich symaptię.