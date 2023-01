Kiedy pełnia Księżyca w lutym 2023? Śnieżny Księżyc w Lwie będzie jak miłosny tajfun. Sprawdź, co cię czeka

Ten znak zodiaku to najgorszy kłamca w całym horoskopie. Nigdy nie przyznaje się do winy. Białe kłamstwa to jego specjalność

Spis treści

Kiedy jest pełnia Księżyca w lutym 2023? To zjawisko, które warto obserwować we dwoje

Pełnia Księżyca w lutym 2023 wypada 5 dnia miesiąca o godzinie 19:30. Warto obserwować to zjawisko we dwoje, bo będzie to pełnia w znaku Lwa, który gwarantuje sporo miłosnych uniesień. To wyjątkowe zjawisko na niebie najczęściej nazywamy Pełnią Śnieżnego Księżyca lub Snow Moon. Inne nazwy pełni w lutym, to Burzowa lub Głodna Pełnia Księżyca a także Pełnia Księżyca Lodu. Bywa także nazywana Księżycem: Rogatym, Dzikim, Oczyszczającej Czerwieni, Srogiej Zimy oraz Przyspieszającym i Solmonath (słonecznego miesiąca). Nasz ziemski satelita od lat lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory. Skąd dokładnie pochodzi nazwa pełni księżyca w lutym?

Pełnia Księżyca w lutym 2023. Dlaczego nazywa się ją Śnieżnym Księżycem?

Jak pisaliśmy wyżej pełnia Księżyca w lutym określana jest także jako Śnieżny lub Głodny Księżyc. Określenia pochodzą od pogody w lutym w Ameryce Południowej, która była z reguły zimna i śnieżna, a zapasy żywności z ubiegłego roku powoli się kończyły. Lutowej pełni nadawano magiczne, symboliczne znaczenie. Była zapowiedzią nadchodzących zmian w przyrodzie. Niektórzy uważali, że śnieg w lutym zwiastował ładną wiosnę. Z kolei niska temperatura podczas lutowej pełni oznaczała wiosenne burze. Kiedy i gdzie będziemy mogli obserwować pełnię Śnieżnego Księżyca w lutym?

Pełnia Księżyca luty 2023. O której godzinie i gdzie najlepiej obserwować Śnieżny Księżyc?

Pełnia Księżyca w lutym 2022 wypada w niedzielę, 5 lutego. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie około godziny 19:30. Ale Księżyc, przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie będzie widoczny gołym okiem z każdego miejsca w Polsce także kolejnej nocy. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Pełnia Księżyca w Lwie 2023. Co przyniesie?

Księżyc w Lwie sprawia, że budzimy się z zimowego snu. Marazm ostatnich dni, który wspierała kapryśna aura sprawił, że straciliśmy wigor. Lew przynosi płomień, który rozpala energię na nowo i nadaje rytm, a przy okazji pali wszystko, co nam nie służy. Popycha nas do działania, sprawia, że odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem. Inni zaczynają nas dostrzegać, słyszą co mamy do powiedzenia. Także my sami dopuszczamy do głosu wewnętrzne potrzeby. Podczas pełni Księżyca w Lwie słońce znajduje się w znaku Wodnika dlatego rodzi się w nas chęć poszukiwania wolności. Możemy czuć się tak, jakby ktoś zamknął na w klatce. Energia znaku Lwa podsunie rozwiązania. Daj się mu poprowadzić, a tak jak to dzikie zwierzę wyrwiesz się z prętów niewoli. Jeśli czujesz, że jesteś w pułapce spróbuj znaleźć chwilę dla siebie i wyjdź na spacer do miejsca, w którym nigdy nie byłeś. Możesz też wykorzystać przerwę w pracy na zjedzenie posiłku na zewnątrz, zamiast w biurze. Zmienisz otoczenie, nabierzesz dystansu, zrobisz coś nowego i poczujesz inspiracje. Lew budzi w nas kreatywność i chęć twórczej realizacji, dlatego podczas tej pełni myśl o sobie i rób to, co raduje twoje serce. Pełnia w lutym, to również czas oczyszczenia siebie i otoczenia. Zastanów się jakie relacje ci nie służą i zakończ je, a jeśli jeszcze nie jesteś na to gotowy ogranicz kontakty. Okadź mieszkanie białą szałwią i rozsyp w kątach sól - poczujesz dobrą energię. Lęk i niepokój, które towarzyszyły ci od kilku dni - znikną.

Pełnia Księżyca w Lwie. Tego nie rób 5 lutego 2023

Lew mimo dobrego serca bywa egoistyczny, dlatego możesz poczuć w sobie chęć radzenia innym. To nie jest dobry pomysł, szczególnie jeśli ktoś o tę radę nie prosi. Nawet jeśli robisz to w dobrej wierze, pamiętaj, że nie jest to dobry czas. Podczas pełni Księżyca targają nami różne emocje, możesz powiedzieć za dużo. Dlatego nie pytany, nie udzielaj porad. Z drugiej strony pełnia w Lwie namawia nas, by pokochać siebie. Uzdrowić to, co wymaga naprawy w relacjach z własną duszą. Dlatego zdobądź się na odwagę i przestań mówić ludziom to, co chcą usłyszeć, zamiast powiedzieć prawdę. Podczas lutowej pełni nie umartwiaj się. Mimo, że Lew może przywoływać stare krzywdy i nierozwiązane sprawy – nie odgrywaj życiowego dramatu. Ta pełnia jest okazją do przepracowania i odpuszczenia tego co nam nie służy. Mimo, że przed pełnią i dzień po niej możesz być bardziej wrażliwa/y, nie wpadaj w złość dla zasady. Spójrz na sytuację trochę z boku. Może okazać się, że to dziecinne zagrywki, które stosuje nieświadomy trzylatek.

ZOBACZ TEŻ: Zodiak chiński. Sprawdź swój znak. Chiny świętują rok Królika. Zobacz, co Chiński horoskop na 2023 przygotował dla ciebie

Sonda Jak na Ciebie wpływa pełnia Księżyca? Nie mogę spać Czuję rozdrażnienie Nie mogę spać i czuję rozdrażnienie Nawet jej nie zauważam