Kolor Twojego portfela zdradza, jakim człowiekiem jesteś. Od tego wyboru zależy Twoja przyszłość

Kolor portfela a osobowość człowieka

Chyba każdy z nas ma swój ulubiony kolor. To barwa, która cieszy nasze oko i wprawia nas w dobry nastrój. Ulubionym kolorem najchętniej się otaczamy i czujemy się w nim komfortowo. Dotyczy to zarówno naszych ubrań, jak i ścian czy gadżetów, z których korzystamy. Wyznawcy feng shui od dawna wierzą, że kolory odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka. To one mogą decydować o nastroju, w jakim się znajdujemy, czy decyzjach, które podejmujemy. Poprzez kolor wyrażamy siebie, a co za tym idzie - kształtujemy swój wizerunek. Dlatego często kolor portfela może powiedzieć wiele o jego posiadaczu. Wyjawić jego osobowość, czyli zalety i wady. A co kolor portfela mówi o Tobie? Okazuje się, że może on wpływać na Twoją przyszłość.

Kolor portfela a finanse

Zgodnie z feng shui kolor portfela odgrywa dużą rolę w sytuacji finansowej, w jakiej się znaleźliśmy lub znajdziemy w przyszłości. Dlatego warto przeanalizować wcześniej, jaki kolor portfela będzie nam najbardziej odpowiadać.

Czerwony portfel - czerwony to barwa sukcesu, pewności siebie i spełnienia. Jesteś osobą aktywną, lubisz towarzystwo, masz dominujący charakter. Czerwony symbolizuje powodzenie i przynosi szczęście. Zgodnie z feng shui czerwony portfel przyciąga bogactwo i wpływa na zwiększenie powodzenia finansowego osób, które je posiadają.

Czarny lub brązowy portfel - jesteś osobą zdecydowaną i otwartą na nowe wyzwania. Zawsze działasz rozsądnie i w zgodzie ze swoim sumieniem. Czarny lub brązowy portfel to według feng shui to niezawodność i stałość. Działa na pieniądze jak tarcza ochronna. Najlepiej wybrać portfel ze skóry cielęcej, gdyż będzie wtedy skutecznie działał w celu uzupełnienia i zwiększenia środków finansowych.

Biały portfel - to kolor obfitości i wygody. Pieniądze w nich będą stale i bezpiecznie rosły, dając właścicielowi pewność siebie i dobre samopoczucie. Warto łączyć go z ubraniem w tym kolorze. Osoby, które lubią kolor biały są typem marzyciela, który żyje we własnym świecie.

Kolorowy portfel - w tym przypadku liczy się intensywność barw. Zasada jest taka - im głębszy kolor, tym silniejsza jest jego energia ochronna dla finansów.

Sonda Wierzysz w moc kolorów? Tak, zawsze zwracam na nie uwagę Nie