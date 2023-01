i Autor: Shutterstock Kolor włosów dla piwnych oczu

Magia kolorów

Jaki kolor jest odzwierciedleniem Twojej osobowości? Ta wiedza pomoże Ci osiągnąć sukces

Otaczająca nas rzeczywistość to jedna wielka paleta kolorów, pełna odcieni i magicznych blasków. Z tej całej wielkiej grupy wybieramy kolory, które podobają się nam najbardziej. Lubimy się nimi otaczać i w tych barwach czujemy się najlepiej. Dają nam one poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Okazuje się, że każdy typ osobowości posiada przypisany kolor, który jest duchowości. Warto sprawdzić, jaki kolor ma Twoja osobowość. Pomoże Ci to w kontaktach z innymi ludźmi oraz może byc kluczem do sukcesu.