Jaka piosenka najlepiej opisuje Twój znak zodiaku? Nuć te utwory, a przyniosą Ci szczęście. Sprawdź, jaką muzukę horoskop przygotował dla Ciebie

Horoskop muzyczny dla dwunastu znaków zodiaku. Każdy ma swoją ulubioną piosenkę. To utwór, którego możemy słuchać setki raz, a i tak zawsze poprawia nam humor o od razu zaczynamy go nucić. Muzyka łagodzi obyczaje i uspokoją. Z jej dobroczynnych właściwości korzysta nawet nauka, a muzykoterapię wykorzystuje się w psychologii podczas leczenia stanów lękowych oraz zaburzeń nerwicowych i depresyjnych. Magiczna moc muzyka znana była już w czasach antycznych, wtedy jej działanie kojarzono z magią i duchami. Również astrologia sięga po utwory i muzyczne i zawarte w nich przesłania. Okazuje się, że każdy z dwunastu znaków zodiaku ma przypisaną linię muzyczną i tekst, który stanowi dla niego zaklęcie ochronne. To astralna moc, która może przynieść szczęście i dostatek. Zobacz, jakie piosenki przypisano Twojemu znakowi zodiaku. Nuć je, a przyciągniesz do siebie przychylność gwiazd.

