Miejsce zamieszkania, a Twoja osobowość. Powiedz, gdzie mieszkasz, a my zdradzimy, jakim jesteś człowiekiem. Samotnia w górach, czy rajska plaża

Miejsce zamieszkania, a osobowość. To, gdzie mieszkać ma znaczenie

Każdy z nas ma swoje wymarzone miejsce zamieszkania. Jedni chcieliby zaszyć w głuszy i spędzać całe dnie w kontakcie z naturą, inni zaś marzą o gwarnym mieście, które nigdy nie zasypia. Okazuje się, że nasze miejsce zamieszkania zdradza wiele na nasz temat. Jak wynika z badań opublikowanych przez Society for Personality and Social Psychology ludzie o różnych typach osobowości wybierają różne lokalizacje do mieszkania. Okazało się, że osoby spokojne i lubiące przebywać jedynie w swoim towarzystwie najczęściej wybierają zalesione lokalizacje. Introwertycy marzą o domku w górach i swoje samotni pomiędzy drzewami. Z kolei ekstrawertycy z chęcią wybierają płaskie tereny i otwarte lokalizacje. Lubią czuć wiatr na twarzy i pęd ku wolności. Osoby ciekawe świata i wykazujące pewne cechy ekshibicjonistyczne dobrze czują się w wielkich i tłocznych miastach. Nie czują w nich przytłoczenia oraz odnajdują się w dużych skupiskach ludzi.

