Natalia Szroeder czwartą ambasadorką inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna

Natalia Szroeder, 27-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów to jeden z najciekawszych obecnie kobiecych głosów na polskiej scenie muzyki pop. Debiutowała w programie „Od przedszkola do Opola”, swój pierwszy solowy album nagrała w wieku 21 lat. Dziś ma na koncie dwie solowe płyty, a nad trzecią rozpoczyna pracę. Jej utwory mają milionowe odsłuchy na platformach streamingowych, a w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad pół miliona fanów.

- Robię w życiu, to co naprawdę kocham i to, o czym zawsze marzyłam. Czy można pragnąć czegoś więcej? Czasami zamykam oczy i wyobrażam sobie, gdzie będę za 10, 20 lat. Jak będzie wyglądał świat wokół mnie? Zastanawiam, się będą jeszcze czyste rzeki, a miasta będą pełne zielonych drzew? To zależy tylko od nas, bo każdy nasz wybór, poważny czy też błahy, ma wpływ na otaczający nas świat. Dlatego zdecydowałam się dołączyć do grona ambasadorów inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna, bo wierzę, że nasze nawet najmniejsze decyzje mają znaczenie dla planety, tak samo jak w muzyce znaczenie ma każdy dźwięk – Natalia Szroeder.

Celem Czujesz Klimat? jest m.in. wspieranie idei, że codziennie wybory każdego z nas mogą być bardziej przyjazne środowisku. Rossmann chce nam je ułatwiać, dlatego w swoich sklepach produkty wyróżniające się ze względu na dobry dla planety skład, opakowanie przyjazne środowisku i bardziej zrównoważoną produkcję oznaczył symbolem Czujesz Klimat?

Dobry klimat to nie tylko czyste powietrze i środowisko. To także przyjaźni ludzie, atmosfera jaka nas otacza, pozytywne wibracje. Dlatego w ramach akcji Czujesz Klimat? Rossmann nie tylko zaprosił do współpracy artystów ze świata muzyki, ale też został sponsorem: Opener’a (na ubiegłorocznym Open’erze po raz pierwszy w Polsce pojawiła się scena zasilana wodorem - w ramach Czujesz Klimat?), OFF Festivalu, Siesty oraz Great September.