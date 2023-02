Ptasi horoskop. Znak zodiaku zdradzi, jaki ptak kryje się w Twej duszy. Rozszarpujesz wrogów niczym jastrząb, a może jesteś delikatnym łabędziem?

Sen o ciąży, śmierci i zębach króluje w nocnych wizjach Polaków. Co to oznacza? Sprawdź 15 najpopularniejszych snów i poznaj ich znaczenie

Horoskop ptasi. Który ptak jest Twoim opiekunem?

Już od najdawniejszych czasów ptakom przypisywano magiczną moc. Były one łącznikiem świata ludzi ze światem bogów. Od starożytności fascynowały, a ich umiejętność latania była obszarem fascynacji. Jak podaje portal ofeminim.pl nie do końca wiadomo gdzie i kiedy powstał ptasi horoskop. Wiadomo jednak, że ma on związek z bliskością natury i świta zwierząt. Ludzie od dawna szukają magicznych powiązaniem ze zwierzętami. Dawniej wierzono również, że każdy ma swojego zwierzęcego opiekuna. Horoskop ptasi dzieli się na 9 znaków, a dokładniej ptaków, które sprawują nad nami pieczę. Odnajdź swoją datę urodzenia i sprawdź, jakie ptak przypisany jest do Ciebie.

Zobacz także: Znaczenie godzin w numerologii. Często o tej godzinie patrzysz na zegar? To znak, że nad Twoim związkiem rozpętają się czarne chmury. Kłótnia i brak zaufania

Horoskop ptasi: Jastrząb: 7 stycznia – 19 lutego

To drapieżny ptak, który nie ma litości dla swoich wrogów. W dawnych czasach traktowana go jako boskiego posłańca, który swoim charakterem potrafił wymusić posłuszeństwo. Osoby, którym opiekuje się jastrząb uchodzą za pewne siebie i takie, w których towarzystwie chce każdy przebywać. Niestety, bywają także rozrzutne i nie potrafią dorobić się fortuny.

Horoskop ptasi: Jaskółka: 20 lutego – 14 kwietnia

Jaskółka uwielbia jak się coś dzieje. Nie znosi nudy i uwielbia przygody. Nie da się zamknąć w złotek klatce i nie lubi jak się ją ogranicza. Osoby spod tego znaku żyją beztroskim życiem i kochają naturę.

Horoskop ptasi: Puchacz: 15 kwietnia – 5 czerwca

Osoby będące pod wpływem puchacza to urodzeni optymiści. Dla nich szklanka zawsze jest w połowie pełna. Są otwarci i ciekawi świata. Dzięki wrodzonemu sprytowi i dobrej intuicji potrafią radzić sobie z problemami i nie zjada ich stres.

Horoskop ptasi: Dzięcioł: 6 czerwca – 23 sierpnia

To dobroduszny ptak, którego przedstawiciele pełni są empatii i współczucia względem innych. Zawsze pomogą i potrafią poświęcić się dla bliskich. Bywa, że duże skupiska ludzi ich peszą i sprawiają, że tracą pewność siebie.

Horoskop ptasi: Łabędź: 24 sierpnia – 1 września

To symbol harmonii i elegancji. Łabędź symbolizuje klasyczne piękno, miłość oraz poświęcenie. Osoby urodzone pod tym znakiem pełne są gracji, wdzięku oraz urody. Nie boją się wyzwań i szybko adaptują się w nowym otoczeniu.

Horoskop ptasi: Kruk: 2 września – 14 października

Kruk kojarzony był z wojną, a nawet śmiercią. Osoby spod tego znaku to prawdziwi indywidualiście, którzy często wzbudzają w innych mieszane uczucia. Są bardzo tajemniczy, a przy tym intrygujący. Cechuje je inteligencja i życiowa mądrość.

Horoskop ptasi: Paw: 15 października – 22 listopada

Powiedzenie "dumny jak paw" sprawdza się w tym przypadku w stu procentach. Osoby urodzone w znaku Pawia uwielbiają być w centrum uwagi, szybko się nudzą i uwielbiają być zaskakiwane przez życie.

Horoskop ptasi: Szpak: 23 listopada – 20 grudnia

Osoby spod tego znaku kochają sztukę i są prawdziwymi artystami. Są pełne kreatywnych pomysłów i w życiu kierują się intuicją. Są spontaniczne i żywiołowe. Bywa jednak, że często zmieniają zdanie, a ich nastrój potrafi odmienić się kilka razy w ciągu godziny.

Horoskop ptasi :Orzeł: 21 grudnia – 6 stycznia

Osoby spod znaku Orła są pewne siebie i odważne. Lubią przewodzić grupie i zawsze wyrywają się przed szereg. Mają cięty dowcip i uwielbiają ironizować.

Sonda Wierzysz w horoskopy? Tak Nie Czasami