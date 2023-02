Znaczenie godzin w numerologii. Często o tej godzinie patrzysz na zegar? To znak, że nad Twoim związkiem rozpętają się czarne chmury. Kłótnia i brak zaufania

Imię dla dziecka a znak zodiaku. Horoskop wskazał imiona dla dziewczynek i chłopców idealnie pasujące do znaków zodiaku

Ta kobieta ma 64 lata, a ciało jak nastolatka. Bogini. W bikini epatuje seksapilem i wygląda lepiej niż niejedna dwudziestolatka. Jak to robi?

Co mówi o Tobie ulubiona liczba. Sprawdź jej ukryte znaczenie w numerologii. Ta liczba zdradzi najmroczniejszy sekret Twej duszy lub będzie radosną nowiną

Numer mieszkania ma gigantyczne znaczenie w numerologii. Może przynieść Ci pecha lub przewidzieć szczęście. Sprawdź, co oznacza dla Ciebie

Znaczenie godzin w numerologii. Sprawdź, co Twój zegar chce Ci przekazać

W numerologii znaczenie ma nie tylko nasza data urodzenia czy liczby, które towarzyszą nam w życiu codziennym. Ważne są również godziny. Niektórzy wierzą, że pewne rzeczy powinno się wykonywać o określonej godzinie bo tylko wtedy się powiodą. Zdarza Ci się, że często spoglądasz na zegar o tej samej godzinie każdego dnia. Sprawdź, co to oznacza. Być może wszechświat ma dla Ciebie ważną wiadomość. Zobacz, co oznaczają poszczególne godziny w naszym życiu miłosnym. Numerologia dla singli i par.

Znaczenie godzin w numerologii. Zobacz, co jest Ci pisane

Numerologia: godzina 01:01

Dla singli: to nie jest Twój czas na szukanie miłości. Na razie musisz pogodzić się z samotnością.

Dla par: Twój parter lub partnerka kocha Cię olbrzymią miłością. Wasz związek będzie kwitł.

Numerologia: godzina 02:02

Dla singli: Otrzymasz erotyczną wiadomość, która rozbudzi Twoje zmysły.

Dla par: Twój związek zmierzy się z problemami, ale uda Wam się je przezwyciężyć.

Numerologia: godzina 03:03

Dla singli: Już niedługo na Twoje drodze pojawi się ktoś wyjątkowy. Miej oczy szeroko otwarte.

Dla par: Twój parter lub partnerka może nie być Ci wierny/a. Uważaj na znaki, jakie Ci wysyła.

Zobacz także: Ten znak zodiaku wygra wielkie szczęście. Los na loterii życia będzie mu sprzyjał. W marcu 2023 aniołowe podarują mu wyjątkową nagrodę

Numerologia: godzina 04:04

Dla singli: Ktoś się w Tobie skrycie kocha. Może warto dać mu szansę?

Dla par: Wprowadź w swoje życie erotyczne więcej zmysłowości. Zaplanuj romantyczną randkę.

Numerologia: godzina 05:05

Dla singli: Na horyzoncie pojawi się romans w pracy. Uważaj bo może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Dla par: Ktoś szykuje dla Ciebie niespodziankę.

Numerologia: godzina 06:06

Dla singli: Ktoś się w Tobie skrycie podkochuje, jednak ty złamiesz mu serce.

Dla par: Czeka Cię namiętny czas, a Wasz związek wypełni się życiem erotycznym.

Numerologia: godzina 07:07

Dla singli: Będziesz cierpiał z powodu nieodwzajemnionej miłości.

Dla par: Możliwe kłótnie w związki i ochłodzenie się relacji.

Numerologia: godzina 08:08

Dla singli: Na horyzoncie pojawi się miłość. To może być relacja na całe życie.

Dla par: Twój parter lub partnerka będą chcieć czegoś więcej. Być możesz się zaręczysz lub podejmiecie decyzję o dzieciach.

Numerologia: godzina 09:09

Dla singli: Będziesz mieć gorszy okres w życiu. Samotność Cię dopadnie i trudno będzie Ci się odnaleźć.

Dla par: Możliwe ostatnie. Jeżeli się nie postarasz Twój związek przejdzie do historii.

Numerologia: godzina 10:10

Dla singli: Uważaj, ktoś może mieć obsesję na Twoim punkcie. To nie będzie zdrowa relacja.

Dla par: Niedługo pojawią się komplikacje w związku. Dacie jednak radę je przetrwać.

Numerologia: godzina 11:11

Dla singli: Nie potrzebujesz na razie nikogo. Dobrze czujesz się w swoim towarzystwie. Poświęć ten czas na rozwój.

Dla par: Twoja relacja kwitnie. Buzuje w Was miłość i namiętność.

Numerologia: godzina 12:12

Dla singli: Ktoś wyzna Ci coś, czego się nie spodziewasz.

Dla par: Możecie się mocno pokłócić. Uważaj, by problemy nie zachwiały Waszego związku.

Czytaj także: Co widzisz na obrazku? Prosty test na osobowość wyjawi Twoje traumy i największe lęki. Liczy się pierwsze wrażenie

Numerologia: godzina 13:13

Dla singli: Dasz się ponieść przelotnym znajomością. To będzie intensywny czas pod względem łóżkowych podbojów.

Dla par: Twoje kłamstwa ujrzą światło dzienne. Przyjmij wszystko z pokorą, a uratujesz związek.

Numerologia: godzina 14:14

Dla singli: Czeka Cię wyjątkowa podróż ze swoją sympatią.

Dla par: Twój parter lub partnerka poczuje się odrzucony. Musisz poświęcić mu więcej uwagi.

Numerologia: godzina 15:15

Dla singli: Otrzymasz zaproszenie na nietypową randkę.

Dla par: Rozpoczniecie nowy etap. Być może podejmiecie decyzję o przeprowadzce lub budowie domu.

Numerologia: godzina 16:16

Dla singli: Dasz szansę starej miłości. Pamiętaj jednak, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.

Dla par: Ktoś będziesz chciał namieszać w Waszym związku. Pojawi się osoba trzecia

Numerologia: godzina 17:17

Dla singli: Czeka Cię dużo pracy i nie będziesz skupiać się na miłości.

Dla par: Pojawi się temat dzieci. To dobry czas na zachodzenie w ciążę.

Numerologia: godzina 18:18

Dla singli: Przed Tobą wyjątkowy czas. Dużo romantycznych uniesień i przeżyć.

Dla par: Odkryjesz, że Twoja druga połówka coś przed Tobą ukrywa. Nie będą to pozytywne informacje.

Numerologia: godzina 19:19

Dla singli: Potencjalna relacja mocno Cię rozczaruje i postanowisz ją sobie odpuścić.

Dla par: Pokłócisz się z rodziną partnera lub parterki.

Numerologia: godzina 20:20

Dla singli: Zdobędziesz się na wyjątkowe poświęcenie i zdobędziesz wielką miłość.

Dla par: Trudna sytuacja się zakończy, a Wy zaplanujecie urlop.

Numerologia: godzina 21:21

Dla singli: Zauroczysz się w toksycznej osobie. Uważaj, taka relacja może bardzo Cię zranić.

Dla par: Okryjesz nowe pokłady miłości w sobie. Wasz związek będzie kwitł.

Numerologia: godzina 22:22

Dla singli: Będziesz musiał zrezygnować ze swojej sympatii. Nie jest Tobie pisana.

Dla par: Parter lub partnerka wyzna Ci coś, czego się nie spodziewasz. Szykuj się na nowe wydatki.

Numerologia: godzina 23:23

Dla singli: Ktoś Ci bardzo bliski może Cię oszukać. Poczujesz się zdradzony.

Dla par: Zdrada jednej ze stron może zakończyć Wasz związek.

Numerologia: godzina 00:00

Dla singli: Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i wyznasz komuś miłość.

Dla par: Rozpoczniecie nowy etap w życiu. To będzie początek Waszej wspólnej drogi.

Sonda Wierzysz w znaczenie cyfr? Tak, interesuje mnie to Nie, to stek bzdur