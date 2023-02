Numer PESEL ma ukryte znaczenie. W numerologii może odkryć specjalne karty losu. Sprawdź, co mówi o Tobie numer PESEL. Dobra czy zła wróżba?

To najpotężniejsza liczba w numerologii. Jeśli ją posiadasz to los zapewni Ci sukces, a ludzie będą Ci jeść z ręki. Mickiewicz przepowiedział ją w "Dziadach"

Ukrytego znaczenia liczb doszukiwano się już w starożytności. Wierzono, że matematyka ma nie tylko logiczny i naukowy wydźwięk, ale również może stanowić wróżbę. Numerologia jest o tyle fascynującą dziedziną ezoteryki, że możemy ją przypisać do wielu, codziennych rzeczy. Każda liczba i cyfra nas otaczająca może skrywać swoje magiczne znaczenie. Jednym z takich przykładów jest numer PESEL. Zgodnie z numerologią, numer PESEL to nie tylko urzędowy kod nadawany nam podczas narodzin, ale także magiczny wzór na szczęście. Wylicz swoją numerologiczną cyfrę z numeru PESEL i sprawdź, co ona oznacza.

Jak wyliczyć numerologiczną cyfrę z numeru PESEL?

Zasada jest bardzo prosta i taka sama, jak w przypadku innych działań numerologicznych. Dodaj do siebie każdą cyfrę z numeru PESEL. Jeżeli wynik wyjdzie dwucyfrowy to dodawaj je dalej. Wyjątkiem są liczby mistrzowskie, których nie sumujesz. Są to 11, 22 oraz 33. Porównaj wyniki z lista poniżej i zobacz, co w numerologii oznacza Twój numer PESEL.

Numerologia PESEL - jak interpretować wynik?

Numerologia PESEL: 1

Jesteś urodzonym liderem. Nie boisz się podejmowania ryzyka i zawsze chcesz być w centrum uwagi. Bywa, że nie potrafisz przyjąć krytyki i jest odbierany jako osoba arogancka. Uważaj, los może przygotować pewne wydarzenie, które ma nauczyć Cię pokory.

Numerologia PESEL: 2

Kochasz otaczać się innymi ludźmi, a spotkania z bliskimi dają Ci siłę. Jesteś duszą towarzystwa. Inni chętnie sięgają po Twoje porady i Twoja opinia jest dla nich ważna. Czasami bywasz naiwna i łatwo Cię oszukać. W najbliższej przyszłości kto może wykorzystać Twoje dobre serce.

Numerologia PESEL: 3

Kochasz ład i porządek. Bałagan Cię frustruje i sprawia, że zaczynasz czuć się bardzo niepewnie. Masz artystyczną duszą, lecz czasami trudno Ci wyartykułować swoje potrzeby i pragnienia. Dążysz do wewnętrznego spokoju, jednak w najbliższym czasie możesz natrafić na sytuację, która go zaburzy.

Numerologia PESEL: 4

Jesteś mistrzem logicznego myślenia i twardej analityki. Nie poddajesz się emocjom i zawsze twardo stąpasz po ziemi. Bywa, że nie potrafisz zauważyć ulotnych chwil życia i nie rozumiesz emocji innych osób. Warto, raz na jakiś czas, posłuchać się serca, a nie jedynie rozumu.

Numerologia PESEL: 5

Dzikość i impulsywność to Twoja druga natura. Kochasz przygody i niespodzianki. Dla Ciebie szklanka zawsze jest do połowy pełna. W najbliższej przyszłości czeka Cię wydarzenie, które może zapoczątkować nowy rozdział w życiu. Wyglądaj sygnałów od losu, by nie przegapić swojej szansy.

Numerologia PESEL: 6

Twoim powołaniem jest pomoc innym. Jesteś prawdziwym aniołem na ziemi. Niestety, w Twoim życiu może wydarzyć się cos, co sprawi, że zaczniesz wątpić w sens swoich działań. Nie pozwól jednak by złe myśli Cię zmieniły i nie zbaczaj z podjętej ścieżki.

Numerologia PESEL: 7

Jesteś osobą bardzo uduchowioną, która potrzebuje wewnętrznego spokoju. Numerologia zwraca uwagę, że w niedługiej przyszłości możesz poczuć się przytłoczony i pozbawiony energii. To będzie przejściowy dołek, który może jednak stanowić cenną lekcję radzenia sobie z emocjami.

Numerologia PESEL: 8

Twoją największą siłą jest Twój upór i determinacja. Nie boisz się porażek i wyciągasz lekcje, które daje Ci los. Możesz oczekiwać, że najbliższa przyszłość przyniesie kolejne wyzwania i możliwość wykazania się.

Numerologia PESEL: 9

Jesteś dobrym przyjacielem i zawsze stawiasz dobro innych ponad swoje. To bardzo cenna cecha, zwłaszcza, że niedługo ktoś Ci bliski może potrzebować Twojej pomocy. W trudnym dla niego czasie będziesz oparciem i pomożesz mu uporać się z problemem.

