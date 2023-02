Numerologia wieku. To, ile lat skończysz w 2023 roku przepowie Ci przyszłość. Dla jednych to nadzieja lepszego jutra, dla drugich mętna prognoza złego pecha

Najpiękniejsze wiersze miłosne dla niego na walentynki 2023. Wyrażają to, co czujesz, gdy jesteś zakochana

Numerologia wieku na 2023 rok. Która cyfra jest Twoim opiekunem w tym roku?

Ludzkość od zarania dziejów doszukiwała się ukrytego znaczenia liczb i cyfr. Stąd też wzięła się popularność numerologii. To jedna z dziedzin ezoteryki, która na podstawie liczb ma przepowiadać przyszłość i określać wibracje wybranych zdarzeń. Numerologia wieku może zdradzić, co nas czeka w niedalekiej przyszłości i na co powinniśmy zwrócić szczególna uwagę. Aby to sprawdzić wystarczy, że obliczysz swoją numerologiczną liczbę na 2023 rok. Przedstawiamy CI wskazówki jak to zrobić.

Jak obliczyć swoją numerologiczną cyfrę na 2023?

Wystarczy, że dodasz cyfry swojego wieku do aktualnie trwającego roku. Pamiętaj, że chodzi o lata, które kończymy w tym roku. Dla przykładu, jeżeli w 2023 roku kończysz 45 lat to działanie wygląda w następujący sposób:

45 + 2023 = 2068.

Teraz dodaj poszczególne cyfry do siebie.

2 + 0 + 6 + 8 - 16

Numerologiczna przepowiednia musi być jednocyfrowa zatem na koniec dodaj do siebie 1 i 6, a Twoją cyfrą jest 7.

Numerologia na 2023 rok- Jedynka

Dla numerologicznej jedynki trwający rok będzie udany pod względem finansów. Nie musisz martwić się o dobrobyt, a los zaplanował dla Ciebie nieoczekiwana poprawę warunków materialnych. Dobrze to wykorzysta.

Numerologia na 2023 rok - Dwójka

To będzie rok wielkich emocji. Musisz skupić się na swoich uczuciach i podjąć ważne decyzje. Być może odważysz się na ślub lub zaręczyny, lub uznasz, że Twój związek tkwi w martwym punkcie i postanowisz go zakończyć.

Numerologia na 2023 rok - Trójka

Numerologiczna trójka powinna w tym roku zatroszczyć się o siebie. Postaw na rozwój osobisty i nie bój się podejmować nowych wyzwań. Niech 2023 rok będzie dla Ciebie lekcją, która zaprocentuje w przyszłości.

Numerologia na 2023 rok - Czwórka

W najbliższej przyszłości może wydarzyć się coś ważnego. To będzie sprawdzian Twojej cierpliwości i opanowania. Wewnętrzny głos może podpowiedzieć Ci rozwiązanie. Dobra decyzja przyciągnie szczęście i sprawi, że poczujesz ulgę.

Numerologia na 2023 rok - Piątka

Musisz przestać bujać w obłokach. Rok 2023 będzie wymagał do Ciebie większego zaangażowania w życie rodzinne. Od Ciebie będzie zależeć przyszłość pewnej inwestycji. To czas, w którym musisz się mocno skupić na otaczającej Cię rzeczywistości.

Numerologia na 2023 rok - Szóstka

Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i zaczniesz na nowo odkrywać swoje pasje. To będzie rok intensywnych emocji i szalonych pomysłów. Nauczysz się cenić własne towarzystwo. Kto wie, może zdecydujesz się na samotną podróż w dalekie kraje.

Numerologia na 2023 rok - Siódemka

Zwróć uwagę na swoje zdrowie. Przez lata je bagatelizowałeś, a w tym roku numerologia wysyła Ci sygnał, by zwolnić tempa i wsłuchać się w swoje ciało. Zadbaj o siebie i daj sobie czas na odpoczynek.

Numerologia na 2023 rok - Ósemka

W 2023 rok może spotkać się nieprzyjemność. Relacja z bliską Ci osoba ulegnie ochłodzeniu, a ty sam poczujesz, że tracisz grunt pod nogami. Skup się na swoich potrzebach i podejmij decyzję, co jest dla Ciebie najlepsze.

Numerologia na 2023 rok - Dziewiątka

Los rzuci Ci kłody pod nogi, jednak Twój upór i konsekwencja sprawią, że wyjdziesz z nich obronną ręką. Nie zapomnij o ludziach, którzy w tym czasie Ci pomogą. Okaż wdzięczność, możesz jeszcze potrzebować ich wsparcia.

