Okrutna przepowiednia Nostradamusa dla współczesnego świata. Krwiożercza armia zaleje świat. Nie nie będzie mógł się z nią mierzyć

Przerażająca przepowiednia Nostradamusa. Kim był Nostradamus?

Wszelkiego rodzaju przepowiednie mają to do siebie, że najczęściej są zapiskami z dawnych kart historii. Zapiskami, które trudno odszyfrować i zrozumieć. Sprawia, że na dobrą sprawę można je dowolnie interpretować. Zdecydowanie najsłynniejszym jasnowidzem w historii był Nostradamus, a zwolennicy przepowiedni są praktycznie pewni, że przepowiedział on wiele wydarzeń z jego przyszłości. Nostradamus, a właściwie Michel de Nostredame urodził się w niewielkiej miejscowości, Salon-de-Provence w XVI wieku. Był lekarzem i swoim życiu walczył z epidemią dżumy i pomagał potrzebujących. Jednak to jego przepowiednie sprawiły, że imię Nostradamus zostało zapamiętane i budzi lęk do dzisiaj. Zdaniem miłośników przepowiedni mężczyzna przepowiedział II wojnę światową, atak na WTC z 11 września 2001 roku, a nawet śmierć królowej Elżbiety II. To właśnie te ostatnie wydarzenie sprawiło, że niektórzy zaczęli szukać w zapiskach Nostradamusa proroctwa dotyczącego 2023 roku. Co ich zdaniem może się wydarzyć?

Przepowiednia Nostradamusa. Czekają nas dramatyczne wydarzania?

Przepowiednie Nostradamusa opisane są w jego książce "Przepowiednie" z roku 1555. Co ważne, Nostradamus w swoich zapiskach nie używał dat. Sprawia to, że jego słowa można praktycznie dopasować do wielu wydarzeń. Przeciwnicy jego przepowiedni wskazują, że przepowiednie Nostradamusa to tylko zwykłe zapiski, które możemy interpretować jak chcemy. Zwolennicy jego przepowiedni przekonani są jednak, że Nostradamus faktycznie przewidział wiele wydarzeń ze swojej przyszłości. Jego przepowiednia dotyczące naszych czasów miały się ziścić między innymi w momencie śmierci królowej Elżbiety II. Co zatem ma nastąpić później? Nostradamus wskazuje, że jesienią i zimą czekają nas ciemności (niektórzy łączą to z kryzysem energetycznym) oraz wszechobecna drożyzna, która doprowadzi do kanibalizmu. - Nie ma opatów, mnichów, nie ma nowicjuszy do nauki; Miód będzie kosztował o wiele więcej niż wosk do świec; Wysoka cena pszenicy sprawi, że człowiek będzie tak poruszony, że zje bliźniego w rozpaczy - pisał Nostradamus. Dodatkowo uczony miał przewidzieć wielką wojną, która zdaniem niektórych badaczy ma rozpocząć się jeszcze w tym wieku. Walki potrwają 27 lat „Mały Szkocki kraj-zrodzi Wielkiego Uczonego; Wielki Mastin wykorzysta jego nową broń; Będzie zatrzymywał wszystkie armie jak kukły w muzeum; Czas zatrzyma na krótko -tak jak zegar nienakręcony".

