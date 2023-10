Pokazała nagranie ze swojej sypialni. Nieprawdopodobne, co tam się dzieje nocą! 1,5 miliona wyświetleń

QUIZ o serialu "Matki, żony i kochanki". Pamiętasz jego bohaterki? To test tylko dla prawdziwych fanów. "Serwus, Hello"

Kobieta musi barykadować drzwi sypialni

Internautka o imieniu Sara, która prowadzi konto na TikToku pod nickiem @whysarasmiles, pokazała w mediach społecznościowych dość intrygujący filmik. Widać na nim, jak kobieta musi przed zaśnięciem barykadować drzwi swojej sypialni. Każdego wieczoru ustawia w progu kilka wysokich poduszek, tak by uniemożliwić zamykanie i otwieranie drzwi od jej pokoju. Dlaczego to robi? Na nagraniu, które zamieściła na TikToku widać, co dzieje się w jej sypialni nocą. Niektórzy mogą być naprawdę w szoku. Okazuje się, że Sara robi to ze względu na swojego kota o imieniu Spazzers. Otóż mruczek nauczył się trzaskać jej drzwiami. Kobieta obawiała się, że przez tę umiejętność Spazzers zrobi sobie krzywdę, dlatego zabezpieczała drzwi poduszkami.

Dlaczego kot trzaska drzwiami?

Koty swoim zachowaniem próbują porozumieć się z właścicielem. Mogą na przykład głośno miauczeć, aby dostać od niego to, czego akurat w danej chwili potrzebują. Kot Sary każdego ranka budził ją, jak to sama ujęła "o nieludzkich porach". Chciał w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Kiedy dotarło do niego, że jego sposoby nie przynoszą skutku, nauczył się trzaskać drzwiami sypialni.