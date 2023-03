Przepowiednia na pierwszy dzień wiosny 2023. Astrolog mówi o potwornej wściekłości ludzi władzy oraz o końcu świata, jaki znamy

Randka w ciemno. Spojrzała mu w oczy i natychmiast odwołała spotkanie z mężczyzną z programu. To była intuicja i ocaliła jej życie

Wiosna 2023 rozpocznie się 20 marca. Wyliczając wibrację liczb dla tego daty możemy przekonać się, jaką przepowiednia kryje się w numerologii tego dnia. Tegoroczny pierwszy dzień wiosny 2023 w numerologii oznacza cyfra 1. To właśnie ona nada bieg przyszłości i będzie odpowiedzialna za wydarzenia z najbliższych miesięcy. Numerologiczna 1 to cyfra władzy, siły oraz pewności siebie. Symbolizuje męskość oraz szybkie tempo zmian. Dla świata może oznaczać kolejne zmiany na arenie politycznej i pojawienie się nowych graczy w obozach władzy. Numerologiczna 1 to także trudności w komunikacji i konieczność wypracowywania kompromisów. jak wskazuje numerologia, nadchodząca wiosna 2023 może być trudna i burzliwa, jednak zachodzące zmiany będą potrzebne i finalnie przyniosą oczekiwany skutek.

Jaka będzie wiosna 2023? Astrologia mówi o Panu Śmierci, który zapanuje nad naszymi umysłami

W astrologii marzec 2023 ma być przełomowy. Po raz pierwszy od przeszło 200 lat Pluton znajdzie się w znaku Wodnika. To bardzo ważne zjawisko, które będzie miało wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Astrolodzy nie mają złudzeń, Pluton w Wodniku oznacza upadek dotychczasowego świata i nowy porządek. Czeka nas transformacja, która określi duchowe myślenie ludzi. Pluton jest symbolem duchowej śmierci i metafizycznego odrodzenia. Bywa utożsamiany w mitycznym Feniksem, który odradza się z popiołów. To samo czeka ludzkość. Świat zostanie postawiony na krawędzi i będziemy musieli przejść przemianę, by móc wkroczyć w nową erę.

