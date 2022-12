Przepowiednia Nostradamusa na 2023 rok. Te słowa mrożą krew w żyłach. Czeka nas koniec świata i ... "zombie"?

Przepowiednie Nostradamusa dotyczące roku 2023

Nostradamus to zdecydowanie najpopularniejszy jasnowidz z historii. Przypisuje mu się, że przewidział wiele wydarzeń, które nastąpiły. Do dziś ten francuski astrolog z XVI wieku posiada tysiące fanów, którzy starają się rozszyfrować jego zapisku i sprawdzić, co zdaniem Nostradamusa wydarzy się w przyszłości. To właśnie Nostradamus miał rzekomo przewidzieć takie rzeczy jak: rewolucja francuska, rozwój bomby atomowej czy ataki terrorystyczne na World Trade Center, które miały miejsce 11 września 2001. Jeśli zaś chodzi o rok 2023 to niestety nie mamy dobrych wiadomości.

Zobacz także: Horoskop na 2023 rok. Ten znak zodiaku w nadchodzącym roku będzie pławił się w luksusach. Dostatek spłynie jak manna z nieba. Będzie żył jak w bajce

Specjaliści zajmujący się odczytywaniem zapisków Nostradamusa uważają, że jasnowidz na rok 2023 przewidział koniec naszego świata wywołany uderzeniem wielkiej steroidy, oraz gigantyczny głód, z jakim będą musiały zmierzyć się największe państwa świata. Szczególnie ciekawy wydaje się jednak być przepowiednia dotycząca zombie. Jak podaje portal whatnext.pl w najbliższej przyszłości przyjdzie nam zmierzyć się z ... żywymi trupami. Zombie mają powstać w wyniku eksperymentu jednego z rosyjskich naukowców, którzy stworzy broń biologiczną zamieniającą ludzi w żywe trupy. Od razu jednak przypominamy, że zapiski Nostradamusa są tak mętne, że ich interpretacja daje szerokie możliwości i wiele z rzekomo przewidzianych przez niego wydarzeń nigdy się nie spełniło.

Sonda Wierzysz w przepowiednie? Tak, wydaje mi się, że coś w tym jest Kilka może faktycznie jest prawdziwych, reszta to bajki Nie. Uważam, że to bzdury