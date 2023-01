QUIZ. Jak dobrze znasz "kobiece" przedmioty i czynności. Mężczyźni polegną z kretesem na 5 pytaniu. Do czego to służy? Babski świat staje otworem

Zodiak chiński. Sprawdź swój znak. Chiny świętują rok Królika. Zobacz, co Chiński horoskop na 2023 przygotował dla ciebie

O metodzie in vitro od kuchni

QUIZ. Jak dobrze znasz się na kobiecych sprawach. Czym są te przedmioty i dziwnie brzmiące nazwy?

Zalotka, zabiegi kawitacyjne lub szczotkowanie na sucho - dla wielu mężczyzn te nazwy brzmią jak narzędzia tortur i nie mają oni pojęcia do czego mogą służyć. Świat beauty coraz bardziej się zaciera, a panowie chętnej korzystają ze wszelkiego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych. Nadal jednak wielu panów gubi się w świecie kobiecych przedmiotów i czynności, o których nie mają pojęcia. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz, który sprawdzi Twoją widzę z tym zakresie. Dla znawców tematy to proste pytania, jednak niektórym mogą one sprawić wiele trudności. Weź udział w naszej zabawie i przekonaj się, jak dobrze znasz świat kobiet i "babskich" czynności.

Pamiętaj, że wszelkiego rodzaju quizy to forma rozrywki i zabawy. Nie tratuj zatem ich wyników zbyt serio i baw się razem z nami.

Zobacz także nasze inne quizy:

QUIZ na dobre maniery? Czy potrafisz się odpowiednio zachować? Elegancki dżentelmen lub dama, a może słoma z butów wystaje od rana?

QUIZ. Czy potrafisz się stylowo ubierać. Rozwiąż ten quiz i przekonaj się, czy masz wyczucie stylu i potrafisz się ubierać

Ten QUIZ zdradzi prawdę o Tobie! Wiele osób będzie w szoku! Lepiej nie mieć mniej niż 13 pkt.

QUIZ o kobiecych przedmiotach. Czy wiesz, co to jest? Pytanie 1 z 8 Czym jest "baking"? To metoda malowania ust To metoda aplikacji pudru To metoda wiązania włosów Dalej